البرازيلي ماركو أنطونيو مشرفا على منتخبات الطائرة النسائية

أعلن اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر عن توصله للاتفاق مع البرازيلي ماركو أنطونيو، للإشراف على منتخبات الكرة الطائرة النسائية خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر، أن يصل البرازيلي خلال الساعات المقبلة لتسلم مهمته مع المنتخبات المصرية.

وسبق للمدرب البرازيلي أن تولي الإدارة الفنية لمنتخب الناشئات، في بطولة العالم التي أقيمت في مصر خلال الفترة من 5 إلى 14 سبتمبر 2019، وحصل حينها الفراعنة على المركز العاشر.

وتمتلك الكرة الطائرة المصرية حاليًأ عددًا كبيرًا من اللاعبات يحترفن في دوري الجامعات الأمريكي إضافة إلى ندى معوض والتي احترفت في صفوف نادي لوجانو السويسري.

ويسعى اتحاد الطائرة لخلق منتخب قوي بعد حالة كبيرة من تذبذب المستوى خلال الفترة الماضية.