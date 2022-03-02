موجز السوشيال ميديا.. كلنا معاك يا سيسي.. هاشتاج في حب الرئيس.. رامي صبري يتصدر تريند يوتيوب بأغنية مع نفسي

يرصد موقع «صدى البلد»، بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:
2 مليون مشاهدة.. رامي صبري يتصدر تريند يوتيوب بأغنية مع نفسي
الفنانة اللبنانية نور تخطف الأنظار بجلسة تصوير تحاكي الستينات
كلنا معاك يا سيسي.. هاشتاج في حب الرئيس يشعل تويتر |شاهد
محمد النني ينشر صورا من تدريبه مع أرسنال الانجليزي.. شاهد
موسم الرياض يحقق رقما قياسيا لـ أكبر طابع بريدي في موسوعة جينيس
يوسف زيدان عن عدم حظر الأدب الروسي بالعالم: الثقافة تصلح ما تفسده السياسة
الهداف.. زيزو يتصدر تريند تويتر بعد تعادل الزمالك مع فيوتشر بركلة جزاء