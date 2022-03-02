الفنانة اللبنانية نور تخطف الأنظار بجلسة تصوير تحاكي الستينات I شاهد

تألقت الفنانة اللبنانية نور، في أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت بلوك الستينات المميز بتسريحات شعر معينة، ولوك ميك أب يرجع لتلك الفترة، ولاقت الصور إعجاب متابعيها وجمهورها عبر السوشيال ميديا.

حلت الفنانة نور والفنان أحمد زاهر، ضيوفا على الفنان أمير كراره في برنامج “سهرانين” المذاع على قناة “أون”.

وكشفت الفنانة نور كواليس وتفاصيل بدايتها مع التمثيل، قائلة:” بدأت في مجال الإعلانات في لبنان ولم يكن لدي رغبة في التمثيل ولم أكن أحب الكاميرا “، مضيفة:” انا خريجة فنون جميلة وأي حاجة لها علاقة بالرسم أحبها ".

وتابعت نور:" كنت أزور مصر قبل التمثيل للمشاركة في الإعلانات، ثم اتجهت للتمثيل وأول فيلم لي كان شورت وفانلة وكاب".

وعن كواليس قصص الحب في فترة الطفولة ايام المدرسة، قالت الفنانة نور:" اول قصة حب لي كانت لما كان عندي 15 سنة ".