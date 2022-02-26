كان بيحاول يلفت انتباهي.. كواليس أول قصة حب للفنانة اللبنانية نور

حلت الفنانة نور والفنان أحمد زاهر، ضيوفا على الفنان أمير كراره في برنامج “سهرانين” المذاع على قناة “أون”.

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وكشفت الفنانة نور كواليس وتفاصيل بدايتها مع التمثيل، قائلة:” بدأت في مجال الإعلانات في لبنان ولم يكن لدي رغبة في التمثيل ولم أكن أحب الكاميرا “، مضيفة:” انا خريجة فنون جميلة وأي حاجة لها علاقة بالرسم أحبها ".



وتابعت نور:" كنت أزور مصر قبل التمثيل للمشاركة في الإعلانات، ثم اتجهت للتمثيل وأول فيلم لي كان شورت وفانلة وكاب".

وعن كواليس قصص الحب في فترة الطفولة ايام المدرسة، قالت الفنانة نور:" اول قصة حب لي كانت لما كان عندي 15 سنة ".