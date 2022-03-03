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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

محلية النواب: إنشاء المحاور المرورية يواكب عصر الجمهورية الجديدة بالتخفيف عن مواطنيها

النائب محمد وفيق
النائب محمد وفيق وكيل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب

قال النائب محمد وفيق وكيل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أن توجيه الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بإعداد دراسة لإقامة عدد من المحاور المرورية بالمناطق المكتظة بالسكان في نطاق محافظة الجيزة لتسهيل حركة وتنقل المواطنين بها، يؤكد سعي الرئيس السيسي ل تحسين جودة الحياة للمواطن المصري في  كافة أنحاء الجمهورية بكافة الطرق والامكانيات المتاحة.


وتابع وكيل محلية النواب أن المناطق المكتظة بالسكان في حاجة لمن يشعر بهم، بشان  تسهيل عمليات التنقل فيما بينهم، حيث أن هذه المدن عانت من التخطيط العشوائي وزاد عليها النمو السكاني مما أعاق الحركة وتسبب في شلل مروري.


وأكد وكيل لجنة الادارة المحلية بالبرلمان على أن الدولة المصرية بجمهوريتها الجديدة تعمل على تحسين جودة الحياة وأن أن يعيش المواطن في مناخ جيد، وشبكة طرق سليمة تربطة بكافة الطرق الرئيسية لعدم إضاعة وقته وإرهاقه.

 

وألمح النائب محمود وفيق أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، لم يتوانه في سعيه بكل المناسبات بشأن دعوة المصريين لتصحيح أوضاعهم وتقديم نصائح من شأنها إصلاح الأحوال الاجتماعية، خاصة أن هذه الفترة تشهد اقتحام لعديد من الملفات التي تلمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
 

الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب محافظة الجيزة محمد وفيق توجيه الرئيس السيسي

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