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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. إنجي علاء تحتفل بعيد ميلادها برفقة زوجها يوسف الشريف

يوسف الشريف برفقه
يوسف الشريف برفقه زوجته

احتفلت السيناريست انجي علاء، بعيد ميلادها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

ونشرت انجي علاء صور من عيد ميلادها، وظهر معها زوجها الفنان يوسف الشريف، وعلقت انجي علاء علي الصور، كاتبة: “فتاة العيد ميلاد”.

إنجى علاء تحتفل بـ عيد ميلاد ابنيها عبد الله وعبد الرحمن

انجي علاء رفقة زوجها يوسف الشريف في أحدث ظهور Iشاهد

يذكر أن إنجى علاء، عبرت عن سعادتها بردود الأفعال حول مسلسلها الأخير “كوفيد 25”، والذي عرض خلال موسم رمضان الماضي.

وقالت إنجى علاء، خلال الندوة التي أقيمت بموقع “صدى البلد”، إنها متفهمة للغاية كل الانتقادات التي طالت توقيت عرض العمل، وسط هذا التوتر الذي نعيشه في ظل جائحة كورونا.

وأضافت إنجى علاء: «من تناول الأحداث بشكل جدي، سوف يعلم أن الشامبو لم يكن النجاة كما صور البعض، ولكن مادة الفورمالين بداخله هي المنجية».

السيناريست إنجي علاء انجي علاء الفنان يوسف الشريف يوسف الشريف عيد ميلاد انجي علاء

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