عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 6 متهمين لاتهامهم بقتل 3 أشخاص أخذا بالثأر في المنيا

حبس المتهمين صورة
حبس المتهمين صورة أرشيفية

أمر المحامي العام لنيابات جنوب المنيا حبس 6 متهمين 4 أيام علي ذمة التحقيق لاتهامهم بمقتل 3 أشخاص بالأعيرة النارية بقرية جعوير بمركز ملوي لوجود خصومة ثأرية بين العائلتين.


وتواصل النيابة العامة بمركز ملوي التحقيقات مع المتهمين الستة عقب القبض عليهم مع سماع أقوال شهود الإثبات وتحريات البحث الجنائي.


ترجع أحداث القضية إلى تمكن الأجهزة الأمنية من القاء القبض على المتهمين ال 6 حيث كشفت التحقيقات الأولية وجود سابقة صراع ثأري بين العائلتين قبل 60 عاما.

فقد تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة بوقوع مشاجرة تطورت إلى معركة بالأعيرة النارية بين عائلتي أولاد خفاجة وأولاد يوسف بقرية جعوير بالوحدة المحلية لقرية ابشادات بمركز ملوي.

وعلي الفور انتقل فريق من ضباط البحث الجنائي وسيارات الإسعاف إلى القرية وتبين حدوث مشاجرة بين الطرفين بسبب خلافات على أسبقية ري الأرض الزراعية .

وقد تسبب الحادث في مصرع كلا من يوسف. ي. ي 61 سنة، ونجله عفيفي. ي. ي 45 سنة وبشري. ي. ي 82 سنة من عائلة أولاد يوسف مقيم بذات القرية، فيما أصيب عماد. ع. خ  42 سنة من عائلة أولاد خفاجة تم نقل المصاب للمستشفي لاستكمال علاجه .

كما تم نقل جثامين الضحايا إلى مشرحة مستشفي ابوقاص تحت تصرف النيابة العام تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق وفرضت الأجهزة الأمنية سيطرتها على القرية تحسبا لتجدد الأحداث .
 

مشاجرة حادث الوحده المحلية النيابة العامة الأجهزة الامنية خصومة ثأرية محضر بالواقعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الخميس 3-3-2022

مفاجأة على طريقة صفقة القرن.. الزمالك يتواصل مع وكيلة موسيماني وهذا رد المدرب

مهندس قتل عائلته بالكامل وأصر على الإعدام..الجريمة الأكثر حزنا في تاريخ مصر|نوستالجيا

أمطار ورياح ورمال| زعابيب الطقس تعود الخميس في هذه المناطق .. تفاصيل

صدى البلد ينفرد بكشف تفاصيل خلاف دنيا سمير غانم وهشام جمال

قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية المقر لمنتدى غاز شرق المتوسط

الحكومة تنفي وجود نقص في السلع الغذائية: المخزون الاستراتيجي يكفي عدة أشهر

انخفاض 7 درجات .. الأرصاد : موجة برودة وسقوط أمطار على هذه المناطق

موضوعات متعلقة

محافظ المنيا: زراعة 250 ألف فدان قمحا.. وبدء التوريد 15 أبريل

ترشيحاتنا

عبداللطيف الدوماني: مباراة مصر والسنغال صعبة.. وصلاح يحتاج لمعجزة لحصد الكرة الذهبية

بعد توجيهات الحكومة..الحبس عامين وغرامة 500 مليون جنيه للتلاعب في أسعار السلع

الصحة: قافلة طبية لأبناء الشرقية للكشف والعلاج مجانا ضمن حياة كريمة

الحرب الروسية الأوكرانية تدعو ناسا للبحث عن بدائل للبقاء.. ماذا يحدث؟

16 ألف متطوع ينضم إلينا..زيلينسكي يعلن نجاح كييف في إفساد خطة موسكو الأولية

لافروف: بايدن لوح بإمكانية اندلاع حرب عالمية وبلا شك ستكون نووية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو الحمل متأخر.. زيوت طبيعية تزيد خصوبة النساء

تعرض لأول مرة وديانا تتصدر القائمة.. معرض صور نادرة للعائلة الملكية البريطانية

أبرزهم فاتن حمامة وزهرة العلا.. هكذا روجت فنانات الزمن الجميل للسجائر؟|صور

حامل الكرات المغربي مدعو لزيارة مصر.. ماذا ينتظره من مفاجآت؟

فيديو

والده يتحدث.. تعرف على سبب وفاة نجل الفنان حازم إيهاب | فيديو

ميسرة مقلد يستقبل 60 طالبا من أوكرانيا في فيينا.. ما قصته.. فيديو جراف

أخويا الصغير.. نورهان عيسى تحسم الجدل حول ارتباطها بـ "ويجز"| فيديو

اللي في قلبه على لسانه .. خطأ فادح للرئيس الأمريكي بايدن أمام الكونجرس .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

اﻟﻤﺰﻳﺪ