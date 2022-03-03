حبس 6 متهمين لاتهامهم بقتل 3 أشخاص أخذا بالثأر في المنيا

أمر المحامي العام لنيابات جنوب المنيا حبس 6 متهمين 4 أيام علي ذمة التحقيق لاتهامهم بمقتل 3 أشخاص بالأعيرة النارية بقرية جعوير بمركز ملوي لوجود خصومة ثأرية بين العائلتين.



وتواصل النيابة العامة بمركز ملوي التحقيقات مع المتهمين الستة عقب القبض عليهم مع سماع أقوال شهود الإثبات وتحريات البحث الجنائي.



ترجع أحداث القضية إلى تمكن الأجهزة الأمنية من القاء القبض على المتهمين ال 6 حيث كشفت التحقيقات الأولية وجود سابقة صراع ثأري بين العائلتين قبل 60 عاما.

فقد تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة بوقوع مشاجرة تطورت إلى معركة بالأعيرة النارية بين عائلتي أولاد خفاجة وأولاد يوسف بقرية جعوير بالوحدة المحلية لقرية ابشادات بمركز ملوي.

وعلي الفور انتقل فريق من ضباط البحث الجنائي وسيارات الإسعاف إلى القرية وتبين حدوث مشاجرة بين الطرفين بسبب خلافات على أسبقية ري الأرض الزراعية .

وقد تسبب الحادث في مصرع كلا من يوسف. ي. ي 61 سنة، ونجله عفيفي. ي. ي 45 سنة وبشري. ي. ي 82 سنة من عائلة أولاد يوسف مقيم بذات القرية، فيما أصيب عماد. ع. خ 42 سنة من عائلة أولاد خفاجة تم نقل المصاب للمستشفي لاستكمال علاجه .

كما تم نقل جثامين الضحايا إلى مشرحة مستشفي ابوقاص تحت تصرف النيابة العام تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق وفرضت الأجهزة الأمنية سيطرتها على القرية تحسبا لتجدد الأحداث .

