مهتز نفسيا يتعدى على فتاة بـ "كاتر" في الشارع بشبرا الخيمة

تعدى مهتز نفسيا، على فتاة أثناء سيرها في الشارع بشبرا الخيمة، حيث حاول أن يكلمها إلا أنها عنفته بشدة فتعدى عليها بكاتر فأحدث بها إصابات في الوجه واليد، وتمكن الأهالي من إنقاذهاونقلها للمستشفى وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بالتحفظ عليه وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وبيان سلامة قواه العقلية من عدمه.



تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم ثاني شبرا الخيمة بتلقيه بلاغا من فتاة بتعدي شخص عليها بسلاح أبيض وأحدث بها إصابات بالوجه واليد وتم نقلها للمستشفى.



وتوصلت التحريات إلى أن الفتاة مصابة بعدة إصابات في الوجه واليد، وتبين أن المتهم استغل علاقة الجوار التي تربطهما وشاهد الفتاة عدة مرات داخل منزلها من الشباك حيث يسكن في العقار المقابل لمنزلها، وعقب خروجها من المنزل تتبعها وحاول التحدث معها فعنفته فقام بالتعدي عليها بكاتر فأحدث إصابتها عدة إصابات في الوجه واليد، وعندما استغاثت بالمارة قام أحد المارة بضربه على رأسة بعصا فترك الفتاة وفر هاربا وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وتمكن ضباط مباحث القسم من القبض على المتهم وتبين أنه مهتز نفسيا واعترف بارتكاب الواقعة وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على المتهم وبيان سلامة قواه العقلية من عدمه وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.