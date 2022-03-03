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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الأردني بشر يحيي حفلا اليوم بساقية الصاوي.. تفاصيل

صدى البلد

يحيي الفنان الاردني  بشر حفلا غنائيا اليوم في ساقية عبد المنعم الصاوي،  ويعيد فيها لم شمله مع جمهوره المصري بالقاهرة بعد ثلاثة أشهر ونصف منذ آخر حفلاته في نفس المكان في نوفمبر الماضي.

ويختتم جولته المصرية بأولى حفلاته الجماهيرية في الإسكندرية،  يظل خلالها على مسرح مكتبة الإسكندرية،  وذلك في تمام السابعة مساء السبت 5 مارس،  ويمتع الجمهور بتوليفة من أشهر أغانيه مثل "قلبي هوى" و"قالت له" و"ما خطر عالبال" و"في القلب علة" و"عيون المها" و"سمرا".

 

وبعد جولته المصرية ينطلق في جولة حفلات غنائية في العالم العربي يمر خلالها بالأردن عبر حفله في مسرح الشمس في عمان مساء 12 مارس المقبل،  ومن ثم يمر بعدها بعدة محطات عربية،  من بينها تونس والسعودية والمغرب خلال العام الجاري.

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أطلق الفنان الأردني بشر أجدد أعماله الغنائية "الحياة زينة"، بشكل فيديو كليب،  تمهيدا لجولته الغنائية في مصر.


وقرر بشر الاحتفال بإطلاق الأغنية قبل يومين من زيارته الجديدة لمصر والتي يعود إليها هذه المرة بجولة حفلات غنائية لأول مرة يمر خلالها بين القاهرة والإسكندرية،  خلال يومي الخميس والسبت المقبلين.

بشر أبو طالب مغني وملحن وعازف جيتار أردني الأصل،  بدأ مشروعه الغنائي المنفرد منذ 3 سنوات و المعتمد على تقديم أغنيات من تأليفه وتلحينه و غنائه،  ودشن رحلته تزامنا مع ظهور ألبومه الغنائي الأول "الزنبقات السود" عام ٢٠١٨ ، الذي ضم في جعبته ٩ أغنيات،  كما بدأ مشواره الموسيقي في سن التاسعة عشرة عند انضمامه لفرقة "رم - طارق الناصر” وقدم أكثر من 40 حفلة فى 15 دولة حول العالم، حتى استقل بمشروعه الخاص، كما عرف في وسط الموسيقى البديلة بالعالم العربي بتأسيسه موقع "اعزف"، أول موقع عربي لتعليم الموسيقى بأنواعها عبر الإنترنت،  بجانب كونه مؤسساً لمعهد بيت الموسيقى،  وهو أول معهد لتعليم الموسيقى في السعودية.

ساقية الصاوي الاسكندرية تونس مكتبة الاسكندرية السعودية

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