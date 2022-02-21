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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حضور كامل العدد لحفل عزيز مرقة وهانى عادل بـ ساقية الصاوى

عزيز مرقة
عزيز مرقة

أحيا الفنان الأردني عزيز مرقة  حفل غنائي، مساء أمس على مسرح ساقية الصاوي بقاعة النهر، ضمن حفلات عيد الحب ،وشاركه الحفل الفنان هانى عادل.

وقدم عزيز مرقة خلال الحفل عدد من أغنياته مثل: هي، مين قالك، ما في منك، الحب الكبير، بنت قوية، تذكرتك، وآخرين.

فينا قدم هانى عادل أغنية الشهيرة تتجوزيني بحضور زوجته .

أغنية بتحلوى

طرح  المطرب الأردني عزيز مرقة بمناسبة عيد الحب، أحدث أعماله الغنائية  "بتحلوي" على اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، والمنصّات الإلكترونية.

أغنية “بتحلوى" من كلمات والحان وتوزيع عزيز مرقة..

حفل Extra Bass 

وقد أحيا عزيز مرقة في الفترة الأخيرة حفلًا في مصر، وجاء ذلك ضمن فعاليات مهرجان Extra  Bass الغنائي التي أقيمت بحديقة فاميلي بارك بالتجمع الأول، وحضرها عدد كبير من الجمهور.

وأحيا  الفنان الأردني عزيز مرقة في فقرات الدورة الأولى من مهرجان  Extra  Bass، وقدم خلالها أغاني الراز التي يمزج فيها موسيقى الراب والجاز مع الفن الشرقي.

و قد تواجد في ذلك الحفل أيضاً عدد من الفرق مثل: لفرقة ديسكو مصر وأوتوستراد، والمربع، ومسار إجباري.

وغنى عزيز خلال الحفل أغنية أحلى واحدة بمشاركة ديسكو مصر، حيث كان طرح الكليب الخاص بتلك الأغنية قبل ذلك الحفل بيومين، وهي من كلمات منة القيعي، ألحان عزيز مرقة، توزيع موسيقى ديسكو مصر، وإخراج محمد ربيع، ومن إنتاج محمد جابر.

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ساقية الصاوي الفنان هانى عادل هاني عادل مسرح ساقية الصاوي حفلات عيد الحب الاردنى عزيز مرقة عزيز مرقة

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