عزيز مرقة يفتتح الجزء الأول من سلسلة حفلات Extra Bass.. الجمعة

وقع اختيار النجم الأردني العالمي عزيز مرقة ملك أغاني "الراز" التي يمزج فيها "الراب والجاز" مع الموسيقى الشرقية للمشاركة في إفتتاح الجزء الأول من من سلسلة حفلات "Extra Bass" مساء يوم الجمعه المقبل.

بنظم حفلات Extra Bass الـ dj العالمي ياسر الحريري وحسين مصطفي ويشارك في إحياء الجزء الأول أقوى الفرق الموسيقية المحببة لدي الشباب من مختلف الأعمار وهي "مسار إجباري"، "المربع" الأردني، "اوتو ستراد" بالإضافة إلى "ديسكو مصر".

وكان الحريري قد شارك مؤخرا في تنظيم أضخم حفلات صيف ٢٠٢١ بالعلمين الجديدة وكان اكثرهم نجاحا حفل "ويجز" بالعلمين الجديدة والذي ضم نجوم الراب عفرتو عفرتو" ،"باتستيوتا" ، "وزة منتصر" والذي أقيم ضمن الدورة الثانية لمهرجان الماسة الغنائي وشغلت أحداثه مواقع التواصل الإجتماعي وكانت بداية الشرارة الأولى لبروز إسم "ويحز" إعلاميا .

كما يقوم ياسر الحريري وحسين مصطفي بعمل تغييرات هامة في تقسيم أرض الحفل لفئات الجمهور المختلفة حيث قرر تعديل منطقة جمهور فئة ال "سيلفر " كي يتمكنوا من مشاهدة المسرح بالكامل بشكل أفضل مما سبق باعتبارهم الفئة الأكبر في الحفل والتي تتخطي نسبة ال 80% من الحضور بالإضافة إلى الحفاظ علي خصوصية فئتي ال "جولد" وال " VIP " وتتراوح اسعار التذاكر من ٣٠٠ و ٥٠٠ إلى ٧٠٠ جنيها للفرد حسب كل فئة.