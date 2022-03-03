التضامن الاجتماعي تتلقى 2700 طلب من مواطنين يرغبون في كفالة أطفال

تلقت وزارة التضامن الاجتماعي ٢٧٠٠ طلب من المواطنين لكفالة الأطفال بدور الرعاية .
وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة استقبلت 2700 طلب لكفالة الأطفال حتى وصل أكثر من عرض للأطفال تحت سن العامين .
وأوضحت الوزيرة تم إنشاء خط ساخن يعمل عليه خريجى دور الرعاية لاستقبال الشكاوى من الأطفال بدور الرعاية يكون من أبناء دور الرعاية لأبناء دور الرعاية ولا يتم ابلاغ الإدارة المركزية للرعاية ، ولكن الشكوى على مكتب الوزير مباشرة، لرصد المشكلات على الفور.
من جانب اخر قالت إن الوزارة خصصت 600 شقة لأبناء دور الرعاية ، وسيتم توفير 600 شقة أخرى لهم، وذلك لمن تجاوز 21 عاما ، ويتم تقسيم الأبناء بدور الرعاية من 0 إلى 3 سنوات ، ثم 3 إلى 6 سنوات ، ومن 6 إلى 12 سنة ،كما بتم إعطاء الأطفال دروس حول الأخلاق والدين ، إلى جانب تدريبهم رياضيا.