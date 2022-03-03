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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

التضامن الاجتماعي تتلقى 2700 طلب من مواطنين يرغبون في كفالة أطفال

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

تلقت وزارة التضامن الاجتماعي ٢٧٠٠ طلب من المواطنين لكفالة الأطفال بدور الرعاية .

وقالت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة  استقبلت  2700 طلب لكفالة الأطفال حتى وصل  أكثر من عرض للأطفال تحت سن العامين .

وأوضحت الوزيرة تم إنشاء خط ساخن يعمل عليه خريجى دور الرعاية لاستقبال الشكاوى من الأطفال بدور الرعاية يكون من أبناء دور الرعاية لأبناء دور الرعاية ولا يتم ابلاغ الإدارة المركزية للرعاية ، ولكن الشكوى على مكتب الوزير مباشرة، لرصد المشكلات على الفور.

من جانب اخر قالت إن الوزارة خصصت  600 شقة لأبناء دور الرعاية ، وسيتم توفير 600 شقة أخرى لهم، وذلك لمن تجاوز 21 عاما ، ويتم تقسيم الأبناء بدور الرعاية من 0 إلى 3 سنوات ، ثم 3 إلى 6 سنوات ، ومن 6 إلى 12 سنة ،كما بتم إعطاء الأطفال دروس حول الأخلاق والدين ، إلى جانب تدريبهم رياضيا.

 

وزيرة التضامن كفالة الأطفال دور الرعاية

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