منة فضالي تمرح بسيارات السباق في لبنان... شاهد

شاركت الفنانة منة فضالي، جمهورها بأحدث إطلالة لها، ونشرت مجموعة صور عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت منة فضالي وهي تمرح من سيارات السباق بلبنان، ونالت صورها تفاعل كبير من متابيعنها عبر الإنستجرم.

وشاركت منة فضالي في حكاية "تاج راسنا بابا" من مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الرابع.

كانت بداية انطلاق أجزاء مسلسل “نصيبي وقسمتك” الجزء الأول عام ٢٠١٦ الذي كتبه المؤلف عمرو محمود ياسين حيث كانت تتكون كل حكاية في الجزء الأول طرح 15 حلقة من المسلسل، وكان لكل قصة 3 حلقات، وفي الموسم الثاني أصبحت 9 حكايات، وكذلك أيضًا الموسم الثالث.

واستمر نجاح مسلسل “نصيبي وقسمتك” لثلاثة مواسم كل موسم مجموعة من حكايات ، ثم جاء بعد نجاحه علي شاشة الدراما العديد من الأعمال الدرامية المنفصلة المتصلة.