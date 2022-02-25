منة فضالي تتألق في أحدث ظهور من داخل المطار.. شاهد

شاركت الفنانة منة فضالي صورا في أحدث ظهور لها من داخل المطار عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت بأطلالة رياضية، ببنطلون أسود وتوب أبيض، وعلقت: “باي باي القاهرة”.

وشاركت منة فضالي في حكاية "تاج راسنا بابا" من مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الرابع.

وكانت بداية انطلاق أجزاء مسلسل “نصيبي وقسمتك” الجزء الأول عام ٢٠١٦ الذي كتبه المؤلف عمرو محمود ياسين حيث كانت تتكون كل حكاية في الجزء الأول طرح 15 حلقة من المسلسل، وكان لكل قصة 3 حلقات، وفي الموسم الثاني أصبحت 9 حكايات، وكذلك أيضًا الموسم الثالث.

واستمر نجاح مسلسل “نصيبي وقسمتك” لثلاثة مواسم كل موسم مجموعة من حكايات ، ثم جاء بعد نجاحه علي شاشة الدراما العديد من الأعمال الدرامية المنفصلة المتصلة.