اللواء محمد الغباري: مصر هي أفضل دولة حاربت الإرهاب.. فيديو

قال اللواء محمد الغباري، المستشار باكاديمية ناصر العسكرية، إن مدارس الارهاب موجودة ومقننة ، و"اللى بيقول بيحاربها وقضى عليه مش حقيقي"، مؤكدا أن مصر هي أفضل دولة حاربت الارهاب، في 4 مجالات من مجال الأمن القومي.

وأضاف محمد الغباري، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن مصر قامت باتخاذ خطوات جادة في المجال الاجتماعي، من خلال القضاء على العشوائيات والقرى الفقيرة.

وتابع المستشار باكاديمية ناصر العسكرية، أن مصر لعام 2018، قامت بعمل ما يسمى إحكام السيطرة على الحدود، وخاصة بتدفق الاموال لدعم الجماعات الإرهابية مما ساعد

على وقف مصادر تمويل الارهاب.

وأشار محمد الغباري إلى ان الجماعات الإرهابية تسعى للتواجد بمصر عشان يقسم البلد، مؤكدا أن تلك الجماعات تحاول الإختراق من على الحدود سواء من جهة ليبيا أو غزة، لذا الرئيس كان واضح واكد على حماية خط “سرت - الجفرة”.

وأكد المستشار باكاديمية ناصر العسكرية، ان قناه السويس بيعدي منها 100 مركب في اليوم وممكن نوصل 120، مما ساعد على زيادة في الدخل بطريقة كبيرة.

