بعد فترة غياب.. جابر القرموطى: تقديم فقرة بعنوان الست الشقيانة وعرض نموذج لسيدة مصرية كل حلقة.. فيديو

قال الإعلامي جابر القرموطي، إنه ممتن جدًا بالوقوف أمام جمهوره، بعد فترة غياب، وممتن بالتواصل، واتعهد أن أكون عند حسن ظن الجميع.

وأضاف جابر القرموطي، خلال تقديمه برنامج " مانشيت" المذاع على قناة سي بي سي، أنه خلال فقرات البرانامج سيقوم بـ استعراض جرائد الغد، و تقديم فقرة بعنوان الست الشقيانة، وسيتم عرض نموذج لسيدة مصرية كل حلقة.

ولفت إلى أن هناك فقرة ستكون عن الرجال الشقيانة، وسيتم طرحها، وأن البرنامج سيعرض جميع المشكلات التى تواجه المواطنين وسيتم العمل عل حلها.

وأشار إلى أن التواصل مع المواطنين مبنى على الثقة و الاحترام و التقدير، وطالب من المواطنين بفتح صفحة جدية بها الخير و الاحترام، الحب و التقدير، و الحفاظ على الدولة المصرية.



