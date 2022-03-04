عبد المنعم سعيد: محمد صلاح أعظم لاعب فى العصر الحديث

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ والمفكر السياسي، إن زوجتي تشاركني اهتمامتى الكروية وتدعو دائمًا لـ المنتخب الوطنى لـ العالمى محمد صلاح.

وأضاف المفكر السياسي، خلال حواره ببرنامج " ما نشيت" المذاع على قناة سي بي سي، الإعلامي جابر القرموطي، أن محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى و فريق ليفربول الإنجليزي، مصري أصيل، وأنه جاء فى وقته وفى زمانه.

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتحدث دائمًا على ان يكون المصري عالمي، وصلاح مثال لهذا النموذج الرائع.

وأشار إلى أن محمد صلاح ومحمد الننى من أفضل لاعبي مصر، و محمد صلاح أعظم لاعب فى العصر الحديث.

وأكد أن صلاح مثال لكل الشباب، و الجميع فى مصر فخور بـ صلاح، آنه عمل على نفسه وأصبح العالمي.