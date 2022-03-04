عبد المنعم سعيد: بشجع الأهلي لكن مش متعصب.. وكرة القدم تجعلني أسترخي

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ والمفكر السياسي، إنه يشجع النادى الأهلى لكن مش متعصب.. " معنديش لحظة تعصب" وكرة القدم تجعلني أسترخي.

وأضاف المفكر السياسي، خلال حواره ببرنامج " مانشيت" المذاع على قناة سي بي سي، الإعلامي جابر القرموطي، أنه يجلس فى البيت ولديه مكان مريح لـ مشاهدة المباريات,

ولفت إلى أنه يحب مشاهدة المباريات بـ مفرده، أو تواجد زوجته معه.

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ والمفكر السياسي، إن زوجتي تشاركني اهتمامتى الكروية وتدعو دائمًا لـ المنتخب الوطنى لـ العالمى محمد صلاح.

وأضاف المفكر السياسي، أن محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى و فريق ليفربول الإنجليزي، مصري أصيل، وأنه جاء فى وقته وفى زمانه.

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتحدث دائمًا على ان يكون المصري عالمي، وصلاح مثال لهذا النموذج الرائع.

وأشار إلى أن محمد صلاح ومحمد الننى من أفضل لاعبي مصر، و محمد صلاح أعظم لاعب فى العصر الحديث.

وأكد أن صلاح مثال لكل الشباب، و الجميع فى مصر فخور بـ صلاح، آنه عمل على نفسه وأصبح العالمي.