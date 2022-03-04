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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

توقيت وأماكن عروض مسرح الدولة يومي الجمعة والسبت .. تفاصيل

الجميلة والوحش
الجميلة والوحش

يبحث الجمهور باستمرار عن العروض المسرحية الجديدة، التي تعرض على مسرح الدولة، خاصة في ظل الإجازة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

تبدأ العروض بعرضي «فريدة وأحدب نوتردام»، من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، وتبدأ فرقة مسرح الشباب في تقديم عرضيها «أفراح القبة ويا دعوة ما تمت».

وتقدم فرقة المسرح القومي بتقديم عرض «في انتظار بابا» وقد افتتحت فرقة المسرح القومي للأطفال عرضها الجديد «الجميلة والوحش»، ويستكمل عرض «رحلة الزمن الجميل» من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس عروضه طوال إجازة نصف العام.

 عرض «في انتظار بابا» إعداد سمير العصفوري، أيمن إسماعيل، ومن إخراج سمير العصفوري، يقدم يوميا ماعدا الأربعاء في تمام التاسعة مساء على المسرح القومي بالعتبة.


على مسرح الطليعة بالعتبة فيقدم عرض «فريدة» عن أغنية البجعة لتشيكوف، من كتابة وإخراج أكرم مصطفى، تمام السادسة والنصف مساء على قاعة صلاح عبد الصبور أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد، بينما عرض «أحدب نوتردام» عن رواية أحدب نوتردام لفيكتور هوجو، ترجمها وكتبها للمسرح الكاتب الراحل أسامة نور الدين، و من إخراج ناصر عبد المنعم، فيقدم أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد في تمام السابعة والنصف مساء على قاعة زكي طليمات.

عروض الاطفال:


وللأطفال تستمر فرقة مسرح القاهرة للعرائس في تقديم عرض «رحلة الزمن الجميل» من إخراج محمد نور، أيام الخميس والجمعة والسبت في تمام السادسة والنصف مساء على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة بينما تفتتح فرقة المسرح القومي للأطفال عرض «الجميلة و الوحش»، من إخراج محمود حسن، و ذلك على مسرح متروبول يوميا في تمام السابعة مساء

مسرح الدولة الجمعة السبت فريدة وأحدب نوتردام مسرح الطليعة فرقة المسرح القومي فى انتظار بابا

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