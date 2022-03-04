حكم إخراج شنط رمضان كـ فدية .. الإفتاء توضح الضوابط

حكم إخراج شنط رمضان كـ فدية .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك”.

وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، فدية الطعام عبارة عن مد وهو مقدار 510جرام، ليس هناك مانع أن تكون مواد غذائية لكن الأهم أن تكون أشياء يحتاجها الفقير، وأن تكون النية خالصة لوجه الله، وليس من قبيل ما تعودت عليه كل عام من أجل الرياء والتفاخر والتباهي فهذا لن يجعلها تؤتي ثمارها.



هل يجوز الصيام عن المتوفي

وورد إلى البث المباشر للأزهر الشريف، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز الصيام عن المتوفي أو الميت لو كان عليه صوم ثم مات قبل أن يقضيه ومتى نخرج عنه الفدية؟

وأجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الذي مات وعليه صيام فإما أن يكون هذا الشخص لم يتمكن من الصيام فلا يصام عنه.

وتابع: لو صام رجل في رمضان العام الحالي ثم مرض وقبل أن ينتهي رمضان مات هذا الشخص، فلا يصوم عنه وليه لأنه لم يكن واجبا عليه الصيام وقت المرض وإنما كان واجب عليه القضاء من أيام أخرى وهذه الأيام أخرى لم يأت، وبالتالي سقط عنه القضاء.

كما تابع: ولو كان هذا الشخص مات بعد رمضان بشهرين وكان قادرا على قضاء ما أفطره بعذر في رمضان، فهنا قولين من أقوال الفقهاء.

وذكر أن القول الأول من الفقهاء وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والراجح عند الحنابلة أنه لا يصوم عنه وليه وإنما يطعم عن كل يوم مسكين.

أما الرأي الثاني فهو رأي أهل الحديث والشافعية في القديم، قالوا يصوم عنه وليه ، واستدلوا بحديث النبي "من مات وعليه صيام فليصوم عنه وليه"، منوها أن الرأي الراجح هو أن يطعم عن كل يوم مسكين.

هل تجوز قراءة القرآن أثناء العادة الشهرية؟

كما ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، سؤال يقول "هل تجوز قراءة القرآن أثناء العادة الشهرية؟

وأجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أنه لا يجوز للمرأة في فترة العادة الشهرية أن تقرأ القرآن على سبيل العبادة.

وذكرت لجنة الفتوى لمجمع البحوث الإسلامية، أنه إن كانت المرأة معلمة أو من طلبة العلم أو صاحبة ورد وتخشى إن انقطعت أن تنصرف عن عادتها فلها أن تقرأ ولكن تتجنب لمس المصحف فتقرأ من جهاز إلكتروني إن تيسر لها أو من حفظها أو من المصحف وتقلب بقلم أو نحوه.

وقال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المرأة النفساء تصلي عند انقطاع الدم عنها وبيان طهرها.

وأضاف أمين الفتوى، في رده على سؤال "متى تصلي المرأة النافس؟ أن أقل النفاس للمرأة ضخة من الدم، وأوسطه أربعين يوما، وأكثره ستين يوما.

وأشار إلى أن المرأة لو انقطع دمها خلال الستين يوما فعليها الاغتسال والصلاة، ولو زاد عن الستين يوما فتغتسل وتصلي.