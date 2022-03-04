مصرع شاب في مشاجرة بالأسلحة النارية بـ سمنود

لقي شاب مصرعه، في مدينة سمنود بمحافظة الغربية، اليوم، إثر إصابته بطلق ناري في مشاجرة بالأسلحة النارية مع آخرين، بسبب خلافات علي بيع المواد المخدرة، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف غموض واقعة وتحديد هوية المتهمين .



كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقي إخطار من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ بنشوب مشاجرة، بين عدد من الخارجين، ادت الي إصابة إحدهما بطلق ناري.

كما باشرت الأجهزة الأمنية دورها، وبالانتقال إلى محل الواقعة وتبين نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية، بين عدد من الخارجين عن القانون، أدت إلى مصرع أحدهما، ويدعي "م.ال" متأثرا بإصابته بطلق ناري.



كما خصصت سيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مستشفى سمنود العام.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بتسليمها إلي ذويها لدفنها بمقابر أسرته .