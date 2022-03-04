قبل محاكمته.. وفاة قاتل الطفل إسماعيل ضحية واقعة الخطف بقطور في الغربية

شهد سجن مركز قطور بمحافظة الغربية وفاة المتهم بقتل الطفل إسماعيل والتي وافته المنية بسبب واقعة خطفه بقصد سرقة التوك توك بقرية العتوه كما دفن خلال الأشهر الماضية بعدما تدهورت حالته الصحية بمستشفي طنطا الجامعي .



كما قررت النيابة العامة دفن جثة المتهم بعد إنهاء كافة الإجراءات القانونية لدفنه كونه سجينا محجوزا علي ذمة القضية المتهم فيها .

كان مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور مركز قطور يفيد بتعرض الطفل " آسماعيل السيد" 9 سنوات لواقعة الاعتداء عليه بالضرب البدني بالأسلحة البيضاء وفرارهم بعدما ارتكبوا واقعة سرقة مركبة "توك توك .



من ناحية انتقلت قوة من الشرطة السرية والنظامية إشراف الرائد رئيس مباحث قسم شرطة مركز قطور إلي مكان الحادث .

كما تم رفع آثار الحادث ونقل الطفل الضحية بسيارة إسعاف إلي طوارئ مستشفي قطور لإسعافه وعلاجه صحيا.

وأفاد شهود عيان بأن الحادث الذي وقع كان في 12/6 الماضي وليس منذ يومين كما تم نشره عبر صفحات التواصل فيس بوك .

ونُقل الطفل إلي المستشفي التعليمي بجامعة طنطا لتلقي الرعاية الطبية لمدة ٧٥ يوما، حيث تم بتر اليدين وساق الطفل وعمل أكثر من عملية تجميل للطفل ويتابع يوميا بجامعة طنطا.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .