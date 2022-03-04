اليوم.. انتخابات الإعادة على مقعد نقيب المهندسين في الغربية

تعقد نقابة المهندسين بالغربية، اليوم الجمعة، انتخابات الإعادة على مقعد نقيب المهندسين بالغربية اليوم، بين المهندسة أمانى هاشم رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية، التى حصلت على 1013 صوتًا ضمن قائمة "نبض المهندسين"، والدكتور مهندس تامر الكورانى أمين عام النقابة الفرعية الذى حصل على 746 صوتا.

فيما فازت باقى قائمة " نبض المهندسين"، بباقى مقاعد العضوية والشعب الـ7خلال الجولة الأولى من انتخابات النقابة، التى شهدت منافسة قوية، بين 52 مهندسًا تنافسوا على 8 مقاعد منها مقعد النقيب، وسبعة مقاعد للأعضاء.

وكانت انتخابات نقابة المهندسين بمحافظة الغربية، شهدت فى جولتها الأولى إقبالاً محدود للمهندسين أعضاء الجمعية العمومية، البالغ عددهم نحو 43 ألف لهم حق التصويت، للإدلاء بأصواتهم في مقر النقابة بطنطا، ومقر نادي المهندسين بالمحلة، وسارت بشكل هادئ وسط إجراءات أمنية واحترازية، على الرغم من سخونة المنافسة.

وأجريت انتخابات رؤساء النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ، ونصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية، وذلك مِمّن مضى على انتخابهم أربع سنوات.