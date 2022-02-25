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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقبال كثيف قبل إغلاق صناديق انتخابات نقابة المهندسين بقنا

انتخابات نقابة المهندسين
انتخابات نقابة المهندسين

شهد مقر نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة قنا ، إقبال كثيف من قبل الناخبين، مع بدء العد التنازلي لإغلاق صناديق الإنتخابات ، للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات نقابة المهندسين.

 

فيما يشهد محيط النقابة تواجد أمنى مكثف ، لضبط عملية توافد الناخبين ، وتيسير الحركة المرورية أمام مقر النقابة الفرعية بقنا.

 

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إقبال متوسط على التصويت في انتخابات نقابة المهندسين بقنا

 

و تدور المنافسة الانتخابية، بين ٢٩ مرشحاً  لاختيار ٨ مرشحين ، من بينهم مقعد نقيب مهندسى قنا ، و ٤ مرشحين لشعبة مدنى و ٣ مرشحين لشعبة الكهرباء.

 

و تشهد العملية الانتخابية منافسة ساخنة بين المرشحين على المقاعد المختلفة، حيث تتنافس قائمتين انتخابيتين على مقاعد نقابة قنا ، من بينهم قائمة للنقيب الحالى، و قائمة أخرى لنائب رئيس جامعة سابق، كما تدور منافسة أخرى بعيداً عن القوائم ، بين مهندسين مستقلين وتحالفات بين أعضاء الشعب ، و أخرى بين مدن ومراكز المحافظة.
 


يذكر أن عدد المرشحين المتنافسين على مقعد نقيب مهندسين قنا ، ٥ مرشحين، من بينهم النقيب السابق، فيما يتنافس على مقاعد شعبة المدنى ١٢ مرشح لاختيار ٤ أعضاء، و ١٢ مرشح آخرين يتنافسون على مقاعد شعبة الكهرباء، لاختيار ٣ أعضاء.

 

يبلغ عدد الناخبين ممن يحق لهم التصويت ١١٩٥٠ ناخب، للتصويت أمام ٨ لجان انتخابية، منها ٦ صناديق بمقر النقابة بمدينة قنا و ٤ صناديق بنادى ريفوم نجع حمادى.

 

انتخابات نقابة المهندسين
انتخابات نقابة المهندسين
انتخابات نقابة المهندسين
انتخابات نقابة المهندسين
انتخابات نقابة المهندسين
انتخابات نقابة المهندسين
انتخابات نقابة المهندسين

 

 

 

 


 

 

 

قنا محافظة قنا نقابة المهندسين انتخابات الناخبين

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