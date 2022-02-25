إقبال كثيف قبل إغلاق صناديق انتخابات نقابة المهندسين بقنا

شهد مقر نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة قنا ، إقبال كثيف من قبل الناخبين، مع بدء العد التنازلي لإغلاق صناديق الإنتخابات ، للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات نقابة المهندسين.

فيما يشهد محيط النقابة تواجد أمنى مكثف ، لضبط عملية توافد الناخبين ، وتيسير الحركة المرورية أمام مقر النقابة الفرعية بقنا.

و تدور المنافسة الانتخابية، بين ٢٩ مرشحاً لاختيار ٨ مرشحين ، من بينهم مقعد نقيب مهندسى قنا ، و ٤ مرشحين لشعبة مدنى و ٣ مرشحين لشعبة الكهرباء.

و تشهد العملية الانتخابية منافسة ساخنة بين المرشحين على المقاعد المختلفة، حيث تتنافس قائمتين انتخابيتين على مقاعد نقابة قنا ، من بينهم قائمة للنقيب الحالى، و قائمة أخرى لنائب رئيس جامعة سابق، كما تدور منافسة أخرى بعيداً عن القوائم ، بين مهندسين مستقلين وتحالفات بين أعضاء الشعب ، و أخرى بين مدن ومراكز المحافظة.





يذكر أن عدد المرشحين المتنافسين على مقعد نقيب مهندسين قنا ، ٥ مرشحين، من بينهم النقيب السابق، فيما يتنافس على مقاعد شعبة المدنى ١٢ مرشح لاختيار ٤ أعضاء، و ١٢ مرشح آخرين يتنافسون على مقاعد شعبة الكهرباء، لاختيار ٣ أعضاء.

يبلغ عدد الناخبين ممن يحق لهم التصويت ١١٩٥٠ ناخب، للتصويت أمام ٨ لجان انتخابية، منها ٦ صناديق بمقر النقابة بمدينة قنا و ٤ صناديق بنادى ريفوم نجع حمادى.

انتخابات نقابة المهندسين

انتخابات نقابة المهندسين

انتخابات نقابة المهندسين

انتخابات نقابة المهندسين

انتخابات نقابة المهندسين

انتخابات نقابة المهندسين

انتخابات نقابة المهندسين



