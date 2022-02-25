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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقبال متوسط على التصويت في انتخابات نقابة المهندسين بقنا

انتخابات نقابة المهندسين
انتخابات نقابة المهندسين بقنا

 

انطلقت صباح اليوم الجمعة ، فعاليات الجولة الأولى لانتخابات نقابة المهندسين بـقنا ، وسط إقبال متوسط من الناخبين ، والتى من المقرر استمرارها حتى الساعة السابعة من مساء اليوم، لتبدأ بعدها عملية فرز الأصوات.

 

و تدور المنافسة فى انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بقنا ، بين ٢٩ مرشح  لاختيار ٨ مرشحين ، من بينهم نقيب مهندسى قنا ، و ٤ مرشحين لشعبة مدنى و ٣ مرشحين لشعبة الكهرباء.

 

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و تشهد العملية الانتخابية منافسة ساخنة بين المرشحين على المقاعد المختلفة، حيث تتنافس قائمتين انتخابيتين على مقاعد نقابة قنا ، من بينهم قائمة للنقيب الحالى، و قائمة أخرى لنائب رئيس جامعة سابق.

 

كما تدور منافسة أخرى بعيداً عن القوائم ، بين مهندسين مستقلين وتحالفات بين أعضاء الشعب ، و اخرى بين المدن والمراكز، لضمان اقتناص أكبر عدد ممكن من المقاعد.



يذكر أن عدد المرشحين المتنافسين على مقعد نقيب مهندسين قنا ، ٥ مرشحين، من بينهم النقيب السابق، فيما يتنافس على مقاعد شعبة مدنى ١٢ مرشح لاختيار ٤ أعضاء ، و ١٢ مرشح آخرين يتنافسون على مقاعد شعبة الكهرباء، لاختيار ٣ مرشحين.

 

يبلغ عدد الناخبين ممن يحق لهم التصويت ١١٩٥٠ ناخب، للتصويت أمام ٨ لجان انتخابية، منها ٦ صناديق بمقر النقابة بمدينة قنا و ٢ صندوق بنجع حمادى.


 

انتخابات نقابة المهندسين بقنا
انتخابات نقابة المهندسين بقنا
انتخابات نقابة المهندسين بقنا
انتخابات نقابة المهندسين بقنا
قنا الناخبين المهندسين الجولة الأولى الأصوات نقابة المهندسين

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