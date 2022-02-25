إقبال متوسط على التصويت في انتخابات نقابة المهندسين بقنا

انطلقت صباح اليوم الجمعة ، فعاليات الجولة الأولى لانتخابات نقابة المهندسين بـقنا ، وسط إقبال متوسط من الناخبين ، والتى من المقرر استمرارها حتى الساعة السابعة من مساء اليوم، لتبدأ بعدها عملية فرز الأصوات.

و تدور المنافسة فى انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بقنا ، بين ٢٩ مرشح لاختيار ٨ مرشحين ، من بينهم نقيب مهندسى قنا ، و ٤ مرشحين لشعبة مدنى و ٣ مرشحين لشعبة الكهرباء.

و تشهد العملية الانتخابية منافسة ساخنة بين المرشحين على المقاعد المختلفة، حيث تتنافس قائمتين انتخابيتين على مقاعد نقابة قنا ، من بينهم قائمة للنقيب الحالى، و قائمة أخرى لنائب رئيس جامعة سابق.

كما تدور منافسة أخرى بعيداً عن القوائم ، بين مهندسين مستقلين وتحالفات بين أعضاء الشعب ، و اخرى بين المدن والمراكز، لضمان اقتناص أكبر عدد ممكن من المقاعد.





يذكر أن عدد المرشحين المتنافسين على مقعد نقيب مهندسين قنا ، ٥ مرشحين، من بينهم النقيب السابق، فيما يتنافس على مقاعد شعبة مدنى ١٢ مرشح لاختيار ٤ أعضاء ، و ١٢ مرشح آخرين يتنافسون على مقاعد شعبة الكهرباء، لاختيار ٣ مرشحين.

يبلغ عدد الناخبين ممن يحق لهم التصويت ١١٩٥٠ ناخب، للتصويت أمام ٨ لجان انتخابية، منها ٦ صناديق بمقر النقابة بمدينة قنا و ٢ صندوق بنجع حمادى.





انتخابات نقابة المهندسين بقنا

انتخابات نقابة المهندسين بقنا

انتخابات نقابة المهندسين بقنا