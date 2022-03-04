وكيل صحة الغربية يشيد بأعمال تطوير مستشفى حميات المحلة الكبرى.. صور

تفقد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، أعمال التطوير بمستشفى حميات المحلة حيث تابع أعمال التطوير الجارية والتشطيبات النهائية، وشدد على سرعة الانتهاء منها وفقاً لتطبيق معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى ووفقا للجدول الزمنى الموضوع.

ورافق وكيل وزارة الصحة والسكان، الدكتور محمد عينر مدير مستشفي حميات المحلة، وذلك لمتابعة أعمال التطوير ورفع كفاءة المستشفى والتى تأتى ضمن خطة وزارة الصحة والسكان وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالدوعيد الغفار وزيرة الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لتطوير مستشفيات الحميات والصدر على مستوى الجمهورية، لتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين.

كما قام بالاطمئنان علي صحة وسلامة المرضي بقسم الاستقبال وأقسام العزل والعناية ومتابعة سير العمل والالتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية وتطبيق سياسات مكافحة العدوى وتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة حرصا منه علي صحة المواطنين.

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