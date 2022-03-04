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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تغلب على أحزان وفاة والده.. هشام عباس يشعل حماس الجمهور في حفل كبير

حفل هشام عباس
حفل هشام عباس

أحيا الفنان هشام عباس حفلا بمناسبة عيد الأم لأعضاء أحد الأندية، حيث قدم العديد من الأغانى الرائعة التى تفاعل معها الجمهور،  وكان الحفل من تنظيم وليد منصور.

والد هشام عباس

يأتي الحفل بعدما، شيع يوم الجمعة 7 يناير، الفنان هشام عباس جنازة والده عقب صلاة المغرب من مقابر الأسرة بمنطقة الكردى بالإباجية بالبساتين، بحضور الأهل والأصدقاء من المشيعين. 

وتوافد المشيعون على المقابر، وقدموا واجب العزاء للفنان هشام عباس، الذي لم يتمالك أعصابه في مراسم الجنازة وانهار من البكاء، في ظل مواساة الحاضرين له. 

 

وفاة والد هشام عباس 

أعلن الشاعر أيمن بهجت قمر، وفاة والد الفنان هشام عباس.

كتب أيمن بهجت قمر، من خلال حسابه الرسمي على “فيسبوك”: “توفي اليوم والد اخويا وحبيبي الفنان هشام عباس البقاء لله وخالص التعازي للأسرة”.

 

أحدث أعمال هشام عباس 

يذكر أن أحيا المطرب حميد الشاعري حفلا في بورتو السخنة، إحتفالا برأس السنة، وقدم مجموعة من أشهر أغانيه، وشاركه الفنان هشام عباس وأشعلوا الحفل.

وكان قد فاجأ النجم حميد الشاعري وعدد من أصدقائه المقربين بالاحتفال بأول البوم غنائي( نظرة )الذي صدر 17 ديسمبر 1991.

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