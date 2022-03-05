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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالأسماء.. سعفان: تحويل 1.4 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 71 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 46 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا. 

وقال الوزير: إن المستحقات بلغت  95 ألفا و 114 دولارا، أى ما يعادل مليونا و490 ألف جنيه مصري تقريبا ، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة  لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.

وقال هيثم سعد الدين  المستشار الإعلامي: إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن ، ناشد  فيه الملحق العمالي جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء  على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن ، وذلك للاستعلام عن الاسماء ، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً ، على  المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا .

وأكد الملحق العمالي بالأردن أنه سوف يتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، فضلا أنه سيقوم بالتنسيق والتجهيز لأرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

 

وفيما يلي الأسماء المستحقة:

 

 

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وزير القوى العاملة محمد سعفان تحويل 1 4 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن مكتب التمثيل العمالي السفارة المصرية عمان

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