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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وزير العدل يغادر إلى جنيف لبحث التعاون مع الصليب الاحمر في القانون الدولي الإنساني

المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان وزير العدل

غادر المستشار عمر مروان وزير العدل رئيس اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني، صباح اليوم  متجهاً إلى جنيف لتوقيع مذكرة تفاهم مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول مجالات نشر وتعزيز ثقافة القانون الدولي الإنساني.


وتهدف المذكرة إلى تنظيم الفعاليات والمؤتمرات والحلقات النقاشية للعاملين بالقطاعات المستهدفة والجهات المعنية بالقانون الدولي الإنساني في مصر، وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بملاءمة القوانين الوطنية للإتفاقيات الدولية المصدق عليها من جانب جمهورية مصر العربية 

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ومن المقرر أن تشهد الزيارة حضور  بعض الفاعليات التي تنظمها البعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف وذلك لإلقاء الضوء على حالة حقوق الإنسان في مصر والتطور الذي تشهده خلال الوقت الحاضر .

وزير العدل عمر مروان جنيف الأمم المتحدة

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