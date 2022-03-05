السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام: بوتين مجرم حرب.. وموسكو تستدعي سفير واشنطن

وصف السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام، اليوم السبت، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "مجرم حرب"، مؤكدا ضرورة محاكمته على أنه مجرم حرب.

وكتب ليندسي على تويتر: "من الواضح لي أن العالم سيكون مكانًا أفضل إذا حدث تغيير في النظام في روسيا، وبوتين مجرم حرب يجب أن يذهب - على يد الشعب الروسي - بأي وسيلة ممكنة".

وأضاف: "أطالب الوزير بلينكين وإدارة بايدن بإعلان أنشطة بوتين ودائرته الداخلية على أنها جرائم حرب، وجعل الإدارة تدعم بالكامل التحقيق مع بوتين ومقاضاته كمجرم حرب".

وتابع: "أي شيء أقل من ذلك هو إضرار بالشعب الأوكراني والشعب الروسي والنظام العالمي".

وأعلنت الخارجية الروسية، اليوم السبت، عن استدعاء سفير أمريكا الأمريكي لديها من أجل الاحتجاج على تصريحات السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام عن روسيا.

وقالت الخارجية الروسية: "سلمنا السفير الأمريكي بموسكو مذكرة احتجاج رسمية على تصريحات السيناتور ليندسي جراهام"، مضيفة: "تقاعس واشنطن عن اتخاذ إجراء بخصوص تعليقات السناتور جراهام عن بوتين سيضر كثيرا بالعلاقات".

وفيما يخص بريطانيا، قالت الخارجية الروسية لرويترز إن بريطانيا اختارت بوضوح السير نحو مواجهة مفتوحة مع روسيا، مؤكدة: "سنتخذ إجراءات قاسية ضد لندن ردا على هيستيريا العقوبات، ورد موسكو على العقوبات سيقوض بلا شك المصالح البريطانية في روسيا".