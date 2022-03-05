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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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لمعرفة الحقوق والواجبات.. أزهري يطالب بعمل دورات تدريبية للمقبلين على الزواج

زواج
زواج

قال الدكتور عادل المراغي من علماء الأزهر الشريف، إن الله اسمى العلاقة بين الزوج و زوجته بـ السكينة و اللباس، و الميثاق الغليظ، موضحًا أن الله أيضا شرع الطلاق، لآنه فى بعض الأوقات يكون حل للمشكلات، وأن الله أنزل سورة الطلاق.

وأضاف خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الفترة الأخيرة شهدت نسبة طلاق كثيرة، وذلك بسبب عدم تحمل المسئولية من الجانبين.

وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية شرعت شئ جديد بشأن الزواج، وهى دورة تدريبية، للمتزوجين حديثًا لمعرفة الحقوق و الواجبات لـ الزوجين.

ولفت إلى أنه من العجائب أن يكون هناك شخص متزوج منذ أقل من شهر ويطلق على زوجته 4 طلقات، وهذا الأمر يدل على عدم تحمل المسئولية، وأن الطلاق الشفوي يكون بـ كلمة و الكفر كلمة و الإيمان كلمه.

وأشار إلى أن الطلاق الشوى، يقع بـ الإجماع، ولذلك نطالب بعمل دورة تدريبة للمقبلين على الزواج، معلقًا :" اللى بيشتغل فى أى مكان بياخد 6 أشهر تدريب، وبعد كده يكون هناك تعيين".

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحدث فى الأيام الماضية عن هذا الأمر، ولذلك نطالب بأن يكون هناك تدريب للمقبلين على الزواج بشأن الحقوق و الواجبات.

 

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