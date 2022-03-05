رابطة مصنعي السيارات:مادة جديدة بـ بنزين 95 تؤثر سلبيًا على محركات التربو|فيديو

قال خالد سعد رئيس رابطة مصنعي السيارات ، إن الفترة الأخيرة ظهر أن بعض شركات السيارات أصبحت تشتكي من وجود مشكلة في البنزين خصوصا الـ 95 ، مؤكدا أن هذه المشكلة لم تظهر في بنزين 92 .

وأضاف خالد سعد خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " إم بي سي مصر " ، إن هذه المشكلة لم تكن متواجدة في السابق ولكنها ظهرت مؤخرا بناء علي إضافة مادة جديدة إلي مكونات بنزين 95 ، مؤكدا أن هذه المادة هي التي قامت بعمل تأثير سلبي علي السيارات الأوروبية التي يحدث بها نسبة احتراق عالية للبنزين 95.

واوضح خالد سعد ، إن بنزين 95 اصبح الأن له تأثير سلبي بعض المحركات التي تعمل بـ بنزين 95 وخصوصا السيارات التربو وهذا لان نسبة الاحتراق في المحركات التربو عالية .

