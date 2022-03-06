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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو : مسئول بالزمالك مكانش بينام من أجل التعاقد مع فيريرا

شعار الزمالك
شعار الزمالك

وجه أحمد حسام ميدو رسالة نارية لكل من يردد بأن المدرب في الزمالك يفشل في الولاية الثانية، مشددا على أن المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك لم ينم الليل حتى يعود فيريرا إلى الزمالك، مشددا على أن فيريرا الحل السحري لأزمات الزمالك.


قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لولا جهود المشرف العام ووجوده في الزمالك فيريرا عمره ما كان هيرجع الزمالك وطبعا تقدير الجمهور ليه عامل كبير، ومكانش بينام الليل عشان فيريرا يرجع الزمالك، وعمل كل حاجة عشان يطمن الراجل، وفتح خط مفاوضات مع زوجته وكان يقنع المدرب بالعودة إلى الزمالك مرة أخرى" .

وأضاف: "الذي يردد أن المدرب في الولاية الثانية بالزمالك يفشل يخشى من تواجد فيريرا في الزمالك، قلقان من وجود المدرب المخضرم، الذي يعرف ما يفعله جيدا، وشخصيته قوية، ما يردد تلك الكلمات خايف من وجود فيريرا" 


ختم حديثه قائلا: "خايف ليه؟ متخليش التجربة تفشل من قبل بدايتها،  اترك التجربة تبدأ ثم احكم عليها".

الزمالك احمد حسام ميدو فيريرا

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