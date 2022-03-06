ميدو لأولاد الزمالك: «اتقوا الله في النادي.. وسيبوا الناس تشتغل»

أشاد أحمد حسام ميدو بمجلس إدارة الزمالك الحالي برئاسة مرتضى منصور، موجهًا رسالة نارية لأبناء الزمالك الذين يرغبون في هدم استقرار النادي بسبب خلافاتهم مع إدارة مرتضى منصور.



قال "ميدو" في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "إدارة الزمالك تعمل بشكل جيد جدا، قامت بإنهاء تجربة كارتيرون بشكل مثالي وتعاقدت مع مدرب محترم مثل فيريرا".



أضاف: "مش كل واحد يسقط في الانتخابات يهدم في النادي، سيب الزمالك يكمل طريقه وادخل الانتخابات اللي جاية، وحاول تكسب، سيبوا الناس تشتغل".



واختتم حديثه قائلا: "لأولاد الزمالك اتقوا الله في النادي، وانسوا الخلافات، ولما الزمالك يكبر احنا هنكبر، والزمالك خيره على الكل، ومينفعش نمشي بمبدأ فيها يا أخفيها".