سلاح خطير يدمر الهدف بنسبة 100‎%‎.. صاروخ جافلين بيد أوكرانيا

عرضت فضائية العربية، فيديو لصواريخ “جافلين”، وهو مضادة للدبابات وقاذفات صواريخ ومدافع وذخائر، لافتاً إلى أنها تدخل أوكرانيا قادمة من أمريكا ونقلتها نحو 14طائرة حطت بمطار قرب كييف.

وقال مسؤول عسكرى، إن الأسلحة الأمريكية التى تضمنت صواريخ" جافلين"، وكذلك أسلحة صغيرة وذخائر، هى جزءً من حزمة بقيمة 350 مليون دولار ووافق عليها بايدن.

وأضاف أن صواريخ" جافلين" تتميز بقدرتها على تدمير الهدف بنسبة 100% لاحتوائها نظاماً ذكيا لتتبع الاهداف بدقة عالية، حيث يصل مدى الصاروخ من 75 مترا إلى 2500 متر.

وأشار إلى أن، “جافلين ”من بين أهم الأسلحة وأكثر الأنظمة المضادة للدبابات تطوراً حول العالم، وهى صواريخ موجهة بالأشعة تحت الحمراء وتوجه ذاتياً، ويمكن إطلاق الصاروخ عندما يكون الهدف مكشوفاً أو حتى مستتراً وراء حاجز فيطير الصاروخ على ارتفاع مناسب متجاوزراً الحاجز ليسقط على الهدف رأسياً.