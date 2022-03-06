الأرصاد : طقس حار.. ورياح قادمة من ليبيا تصل البلاد اليوم | شاهد

قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، إن البلاد تشهد اليوم تأثرا بمنخفض جوي صحراوي قادم من الصحراء الليبية ، مرورا بالصحراء الغربية المصرية ، موضحة أن سرعة الرياح تصل لـ 70 كيلو مترا في الساعة .

وأوضحت الدكتورة منار غانم ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2" ، أن الرياح محملة بالأتربة والرياح المثارة على أغلب أنحاء الجمهورية ، وهو ما يؤدي لانخفاض الرؤية على المناطق المكشوفة .

وأشارت إلى أن اليوم هو ذروة ارتفاع درجات الحرارة ، والعظمى على القاهرة الكبرى تصل لـ 28 درجة مئوية ، مشيرة إلى أن الطقس في فترات النهار يكون مائل للحرارة على أغلب مناطق الجمهورية .

وفي تصريحات سابقة ، نصحت: "هذه فترة تقلبات جوية بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة و عشان كده مش عايزين ننخدع بفترات الاستقرار وارتفاع درجات الحرارة ولازم نستمر في ارتداء الملابس الثقيلة خصوصًا خلال فترات النهار والليل حتى انتهاء فصل الشتاء".