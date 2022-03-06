عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد : طقس حار.. ورياح قادمة من ليبيا تصل البلاد اليوم | شاهد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، إن البلاد تشهد اليوم تأثرا بمنخفض جوي صحراوي قادم من الصحراء الليبية ، مرورا بالصحراء الغربية المصرية ، موضحة أن سرعة الرياح تصل لـ 70 كيلو مترا في الساعة .

وأوضحت الدكتورة منار غانم ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2" ، أن الرياح محملة بالأتربة والرياح المثارة على أغلب أنحاء الجمهورية ، وهو ما يؤدي لانخفاض الرؤية على المناطق المكشوفة .

وأشارت إلى أن اليوم هو ذروة ارتفاع درجات الحرارة ، والعظمى على القاهرة الكبرى تصل لـ 28 درجة مئوية ، مشيرة إلى أن الطقس في فترات النهار يكون مائل للحرارة على أغلب مناطق الجمهورية .

وفي تصريحات سابقة ، نصحت: "هذه فترة تقلبات جوية بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة و عشان كده مش عايزين ننخدع بفترات الاستقرار وارتفاع درجات الحرارة ولازم نستمر في ارتداء الملابس الثقيلة خصوصًا خلال فترات النهار والليل حتى انتهاء فصل الشتاء".

الأرصاد الدكتورة منار غانم الأرصاد الجوية توك شو رياح وأتربة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. اشتعال النيران فجأة في قطار متحرك والركاب في ذعر |فيديو

مضاعفات فيروس كورونا.. تفاصيل وفاة الإعلامي إياد داود

محافظة الجيزة تناشد المواطنين بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة

روسيا: أوكرانيا كانت قريبة من صنع قنبلة نووية “قذرة”

تأجيل لقاء بيراميدز.. تعليق خالد الغندور على مطالب الخطيب من اتحاد الكرة

الأرصاد الجوية : منخفض خماسيني يجتاح البلاد وسرعة الرياح تصل لـ 70كم/ساعة|فيديو

راتب 7 آلاف جنيه.. القوى العاملة تعلن عن وظائف خالية لمختلف التخصصات بالمحافظات

أسعار الذهب اليوم الأحد 6 مارس 2022

ترشيحاتنا

الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه..عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية بقانون العقوبات

أوكراني يعرض بيع دبابة روسية للبيع عبر الإنترنت.. وebay تحذف الإعلان

بعد تحذيرات التموين.. حبس وغرامة تصل لـ 2 مليون جنيه عقوبة احتكار وحجب السلع

لكبار السن والمرضى.. 10 نصائح فعالة لتجنب أضرار الرياح المحملة بالأتربة

مزاد جديد لسيارات جمارك مطار القاهرة الدولي .. تفاصيل

رسميًا.. إيقاف الدوري المكسيكي بعد سقوط قتلى في مباراة كويريتارو وأطلس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحدوا بوتين.. شاهد لحظة استقالة جميع مذيعي قناة روسية على الهواء|فيديو

نشرة المنوعات.. كفيفة تستعيد بصرها بالقرآن.. تدمير طائرة روسية في السماء.. واشتعال النيران فجأة في قطار ركاب

شاهد.. اشتعال النيران فجأة في قطار متحرك والركاب في ذعر |فيديو

ما هي طائرة العقاب التي أربكت القوات الروسية.. قنبلة متحركة

فيديو

"قزم السينما" يلجأ لهذه الأعمال بسبب قلة التمثيل.. فيديو جراف

فيديوجراف.. "سيدورف" أحدثهم.. مشاهير أجانب اعتنقوا الإسلام

على الدبابات والملابس الروسية .. سر حرف Z في الحرب الأوكرانية

صنع بأياد مصرية .. إيجي فاكس أول لقاح محلي الصنع 100%

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ