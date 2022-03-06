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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

العرض العالمي الأول لفيلم I’m Not Lakit بمهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة

فيلم i’m not lakit
فيلم i’m not lakit

يشهد الفيلم الوثائقي I’m Not Lakit للمخرجة ماريا إيفانوفا، عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، الذي تُقام فعالياته في الفترة من ٦ إلى ١١ مارس.

 

ويحكي الفيلم قصة صالح الذي يعيش في منزل في الجبال في مكان قريب من مدينة جبيل اللبنانية. ولا ينتمي صالح لعائلة أو طائفة دينية في مجتمع يبدأ في تعريف الإنسان بهذه العناصر، والأسوأ أنه أيضاً بلا هوية رسمية أو جواز سفر وليس لديه الحق في عيش حياته مثل أي مواطن آخر، وهذا لأنه لقيط مجهول النسب.

 

I'm Not Lakit من تأليف وإخراج ماريا إيفانوفا، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.    

 

ماريا إيفانوفا مخرجة وكاتبة سيناريو ومنتجة تمتلك خبرة أكثر من 16 سنة في مجال صناعة السينما. تخرجت ماريا من كلية الصحافة بجامعة موسكو الحكومية. 

 

وتتولى ماريا منصب المدير التنفيذي لشركة Scoop Production للإنتاج السينمائي، وتملك سجل سينمائي يضم أكثر من 100 فيلم وثائقي فائز بجوائز وشاركت في مهرجانات دولية مرموقة حصدت منها الجوائز منها  The Last One أو Sonuncu، محمد، الهروب من الحرب وقرية. 

 

وفي 2021 صدر لماريا أول فيلم روائي وهو The Anger.

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