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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس تضامن النواب يدعو لتذليل المعوقات التى تواجه منظمات المجتمع المدني

لجنة التضامن بمجلس
لجنة التضامن بمجلس النواب

استمعت لجنة تضامن النواب، إلى المعوقات التى تواجه الجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني فى البنوك المصرية ، بحضور شريف عاشور وكيل محافظ البنك المركزى ، حيث استمعت اللجنة إلى بعض المشاكل التى تعترض مسيرة الجمعيات الأهلية ، أبرزها شهادات الادخار والمسموح لها الأشخاص العادية وليس الجمعيات الأهلية والشخصيات الاعتبارية.

حيث طالبوا بمعاملة الأشخاص الطبيعية وتسهيل إجراءات فتح الحساب وصعوبة وصول الايداعات  الكبيرة للجمعيات الأهلية وعدم السماح  للجمعيات بسحب مبالغ كبيرة من البنوك تتخطى 50 ألف جنيه، وإلزام المتبرع من الخارج توفير كافة البيانات الشخصية الخاصة بتبرعه .

وأكد الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس تضامن النواب ، أن الدولة المصرية مرت بفترات صعبة سابقا ، لذلك جاء تعاملنا مع البنوك لتصبح كل الأمور واضحة ويكون الهدف هو دعم وبناء المجتمع المصرى، موضحا كلما فطنت الدولة إلى دور منظمات المجتمع المدني ، والتى  تقوم بدور هام بالمشاركة مع الحكومة  لبناء الجمهورية الجديدة ولكى نفرق بين الجمعيات الوطنية والمنظمات المشبوهة التى تسعى لهدم الدولة .

من جانبه، أكد وكيل محافظ البنك المركزي شريف دسوقى، أن لدينا آلية فى الشكاوى فى البنك المركزى وملايين العملاء، لذلك إذا ورد اى شكوى لدينا قطاع حماية العملاء من الممكن أن يتدخل لحل تلك المشاكل وإذا كانت هناك مشاكل إدارية لابد وأن تحل عبر وزارة التضامن .

وتطرق وكيل محافظ البنك المركزي،  إلى  بالنسبة نقطة لسحب أكثر من 50 الف للجمعيات  الهدف منها تشجيع  التحول الرقمى وبالنسبة للشهادات الإدخارية هناك شخصيات اعتبارية من حقها عمل شهادات ادخارية وسوف ندرس هذا الأمر لتذليل تلك العقبات ونحن منفتحين على هذا الموضوع فالبنوك كيانات منظبطة ولديها نظام وبالنسبة لفتح حساب وإجراءات فتحها كل المعلومات المطلوبة من حقنا كبنوك توافر تلك المعلومات .

وعقب رئيس تضامن النواب ، على حديث وكيل محافظ البنك المركزي ، أننا نملك تعديل القانون واللائحة وتذليل العقبات لدى الجهات الإدارية وجاء إعلان الرئيس السيسي عام 2022 عام المجتمع المدنى الهدف منها هو علاج جذرى من جميع الجهات مطالبا البنك المركزى دراسة المعوقات التى تواجه الجمعيات الأهلية لتفعيل المشاركة .

البنك المركزي المنظمات المشبوهة التحول الرقمي البنوك المصرية الجمعيات الأهلية المركزى

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