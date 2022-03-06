الدوري الإسباني.. برشلونة يواصل انتصاراته بالليجا ويفوز بثنائية على إلتشي

فاز نادي برشلونة على نظيره إلتشي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني.

نجح إلتشي مع الدقيقة الـ 44 في تسجيل هدف التقدم، بعد أن وصلت الكرة إلى اللاعب فيديل شافيز على الجهة اليسرى، ليتقدم بها إلى داخل منطقة الجزاء، ويسددها أرضية على يسار الحارس تير شتيجن في مرمى البارسا، لينهي فريقه الشوط الأول بأفضل طريقة ممكنة.

وفي الشوط الثاني دخل برشلونة بضغط أكبر في الهجوم، بدخول فيران توريس كبديل، وتمكن هذا اللاعب بالتحديد من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الـ 60.

ونجح الفريق الكاتالوني في تسجيل هدف الانتصار الثمين في الدقيقة الـ 84، بعد أن تحصل البديل ممفيس ديباي على ركلة جزاء، وانبرى الهولندي بنفسه لتنفيذها، وسددها ببراعة في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.

دخل برشلونة المباراة بتشكيل: تير شتيجن، ألبا، أروخو، بيكيه، ألفيس، دي يونج، بوسكيتس، بيدري، عثمان ديمبلي، أوباميانج، جافي.

ووصل برشلونة للنقطة الـ48 ليتقدم للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما تجمد رصيد إلتشي عند النقطة الـ29 في المركز الرابع عشر.