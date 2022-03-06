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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سحب أرض فرع نادي الشيخ زايد رسميا

صدى البلد

تلقى مجلس إدارة نادي الشيخ زايد الرياضي، برئاسة القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، أحمد عبد الباقي، اخطارا رسميا من جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، يفيد بسحب أرض الامتداد الجديد الخاص بالنادي.

وجاء نص الخطاب كالآتي:

"السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة نادى الشيخ زايد الرياضي 
المحور المركزي مدينة الشيخ زايد - الحى الثالث
تحية طيبة وبعد ،،،
بالإشارة إلى التظلم المقدم منكم بخصوص الأرض بمساحة (32608.83 م٢) الكائنة بالمحور المركزي (امتداد النادي) السابق تخصيها للنادي بنظام نقل الأصول بشأن طلب الموافقة على منحكم مهلة أخيرة للانتهاء من إجراءات نقل الأصول.

وحيث تم منحكم أكثر من مهلة للانتهاء من إجراءات نقل الأصول وحتى تاريخه لم نوافى بموافقة رئاسة الجمهورية على تخصيص قطعة أرض المشار إليها بعالية.

نتشرف بالإحاطة بالعرض على السلطة المختصة قررت سريان قرار إلغاء التخصيص لقطعة الأرض المذكورة عالية وعليه يرجى سرعة مراجعة الجهاز فى هذا الشأن لاتخاذ الاجراءات اللازمة لإعادة تسليم الأرض للجهاز".

وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة قد افتتح الفرع الجديد في 9 نوفمبر 2020، في المجلس السابق برئاسة فكري الهواري".

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