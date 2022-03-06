شركات السياحة: خصم pcr من تكلفة العمرة بعد إلغاء الإجراءات الاحترازية

قال باسل السيسي عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن القرارات التي صدرت من المملكة السعودية بخصوص رفع جميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا سيكون لها تأثير مباشر على المعتمرين.

واضاف باسل السيسي خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم، المذاع على قناة "دي إم سي"، أن من ضمن القرارات إلغاء التباعد الاجتماعي الذى كان متواجد في المسجد النبوي والمسجد الحرام وهذا سيتيح الوصول إلي الحرم في جميع الأوقات، مؤكدا أنه في السابق كان يتم تحديد موعد للوصل إلي الحرم.

وأوضح باسل السيسي، أن الغاء القرارات سيسهل حركة المجيء إلي المملكة من مختلف دول العالم بكل سهولة، مؤكدا أن الشركات السياحية قامت بعمل تأمين علي المسافرين وفي حال إلغاء رحلته يتم إعادة المبلغ الذى دفعه مرة أخرى، مؤكدا أن تكلفة pcr سيتم خصمها من مبلغ الرحلة، بالإضافة إلى أن سعر الإجراءات الاحترازية في الفنادق يتم خصمه، وقلة التكلفة ستظهر خلال رحلات رمضان.