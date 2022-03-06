سعفان: رفعنا تعويضات تأمين العمالة غير المنتظمة إلى 200 ألف جنيه.. فيديو

كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تفاصيل رفع قيمة وثيقة التأمين على العمالة غير المنتظمة.

وقال "سعفان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، إنه تم بدء العمل على الوثيقة العام الماضي وكانت فكرة لوضع نوع من الأمان للعمالة غير المنتظمة على أسرته.

وأضاف: "الوثيقة كانت العام الماضي ضد العجز الجزئي والعجز الكلي والوفاة، وكانت قيمة التعويض 100 ألف جنيه"، معقبا: "نجحنا هذا العام في رفع قيمة التعويض إلى 200 ألف جنيه".

واسترسل: "نتمنى ألا يحدث ألا يحدث أي مكروه لأي شخص.. والعمالة غير المنتظمة هي أكثر العمالة تعرضا للمخاطر".



وأكمل: "الوثيقة تعطي للعامل نوعا من الاطمئنان على أسرته في حالة حدوث أي مكروه له"، موضحا: "العام الماضي تم عمل 250 ألف وثيقة، ونستهدف هذا العام 500 ألف وثيقة".