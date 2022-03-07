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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فئة جديدة وسط عائلة شيروكي "X" 2022 عالميًا .. صور

فئة جديدة وسط عائلة
فئة جديدة وسط عائلة شيروكي "X" 2022  عالميًا .. صور

تواصل شركة جيب الامريكية وعملاقة تصنيع سيارات الدفع الرباعي من تألقها، بعد أن اعلنت عن انضمام فئة جديدة لعائلة شيروكي الشهيرة، وهي النسخة 2022 Jeep Cherokee X، والتي جاءت ببعض الملامح الخاصة بالنسخة Trailhawk الشهيرة.

فئة جديدة وسط عائلة شيروكي "X" 2022  عالميًا .. صور 

وتتمتع السيارة شيروكي "X" 2022 باطارات رياضية 17 انش، مع زيادة في نظام التعليق بنسبة قدرها 1 إنش، إلى جانب دعم نظام يوكونيكت 4 سي Uconnect 4C، مع وجود شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 8.4 بوصة، إلى جانب الكثير من اللمسات الخارجية ذات المظهر الرياضية الذي تتمع به اصدارات الصانع الامريكي جيب.

فئة جديدة وسط عائلة شيروكي "X" 2022  عالميًا .. صور 

بالاضافة إلى اضافة بعض التعزيزات مثل باب خلفي كهربائي مع خاصية التحكم في المناخ الثنائي الخاص بالنسخة شيروكي Latitude Lux، والتي ارتفعت سعرها مقارنة باصدارات العام الماضي بقيمة بلغت 2.185 دولار امريكي.

فئة جديدة وسط عائلة شيروكي "X" 2022  عالميًا .. صور 

تعتمد اصدارات شيروكي على محرك بسعة 2000 سي سي تيربو رباعي الاسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 270 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 400 نيوتن/متر، بالاضافة إلى محرك اخر سداسي الاسطوانات سعة 3200 سي سي، يمكنه ضخ قوة قدرها 275 حصانا، وعزم دوران يبلغ 324 نيوتن/متر، تتصل تلك المحركات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي بتقنية الدفع الرباعي من 9 سرعات.

فئة جديدة وسط عائلة شيروكي "X" 2022  عالميًا .. صور 

وتبدأ اسعار السيارة شيروكي X بالسوق العالمي بقيمة قدرها 33,995 دولار أمريكي، بينما تأتي النسخة شيروكي Latitude Lux بداية من 33,995 دولار، و 37,045 دولار أمريكي لفئة شيروكي Trailhawk، بالاضافة إلى 38,745 دولار أمريكي للفئة شيروكي ليمتد 2022.

فئة جديدة وسط عائلة شيروكي "X" 2022  عالميًا .. صور 
جيب شركة جيب الامريكية شركة جيب CHEROKEE jeep شيروكي

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