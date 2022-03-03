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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

قفزة في أسعار جيب جراند شيروكي 2022 بالسوق المصري..تفاصيل

قفزة في اسعار جيب
قفزة في اسعار جيب جراند شيروكي 2022 بالسوق المصري

شهدت السيارة جيب جراند شيروكي موديل 2022 قفزة بالقيمة التسويقة داخل السوق المصري، حيث ارتفع سعر السيارة بنسبة بلغت 125 ألف جنيه، وتعد هذه النسخة واحدة من أقوى الاصدارات التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام صاحبة أداء الدفع الرباعي الشهير.

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مواصفات السيارة جيب جراند شيروكي موديل 2022 

تتسارع السيارة جيب جراند شيروكي موديل 2022 من وضع السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 8.7 ثانية فقط، حيث تستمد قوتها من محرك HEMI V8 سعة 5700 سي سي، يستطيع ان يولد قوة قدرها 360 حصانا، و 520 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل إلى 225 كيلومترا في الساعة.

وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الكلي للعجلات عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 8 سرعات، بينما ترتكز السيارة جيب جراند شيروكي موديل 2022 على قاعدة عجلات بطول 2915 مم، وبعرض كلي 2154 مم، و 1761 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين عملاقة تصل لـ 1027 لترا. 

وتضم السيارة جيب جراند شيروكي موديل 2022 جنوطا رياضية يبلغ قياسها 20 بوصة، مع منظومة الحماية التي تضم 7 وسائد هوائية AIRBAGS، وخاصية رصد النقاط العمياء، وفرامل ABS و EBD، و ESC الخاص بالثبات الالكتروني، بالاضافة إلى تقنيات داخلية مثل مقود حركة متعددة الوظائف، وشاشة عرض الوسائط المتعددة التي تدعم التطبيقات الحديثة.

اسعار جيب جراند شيروكي 2022 بالسوق المصري

أسعار السيارة جيب جراند شيروكي موديل 2022

 

وتقدم السيارة جيب جراند شيروكي موديل 2022 داخل السوق المصري للسيارات عبر فئة واحدة وبقيمة سعرية قدرها مليون و 350 ألف جنيه.

جيب جراند شيروكي موديل 2022 جيب جراند شيروكي موديل 2022 السيارة جيب جراند شيروكي موديل 2022

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