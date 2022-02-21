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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الأفضل للسيدات.. جيب رانجلر 4XE تفوز بجائزة سيارة العام 2022

جيب رانجلر 4XE
جيب رانجلر 4XE

أعلنت لجنة التحكيم في حفل جوائز سيارة العام للسيدات لعام 2022، فى نسختها الثانية عشر، على حصول السيارة جيب رانجلر المبتكرة بتكنولوجيا الدفع الرباعي الهجين 4XE جائزة أفضل سيارة دفع رباعي  لهذا العام .

 

وأوضحت لجنة التحكيم، أن جوائز سيارة العام للسيدات لعام 2022، تمنح للفائزين بناء على  معايير السلامة والقيادة والراحة والتكنولوجيا والتصميم والكفاءة والتأثير على البيئة والقيمة مقابل المال ، بالإضافة إلى الالتزام بمعاير بالاستدامة ، والتى  أثنى عليها أعضاء لجنة التحكيم فى سيارة جيب رانجلر 4XE . 

 

وقالت مارتا غارسيا، الرئيسة التنفيذية لحفل جوائز سيارة العام للسيدات : "مع رانجلر 4XE ، أحرزت علامة جيب تقدّماً لافتاً في الكثير من النواحي، لكن أهمها هي التزامها ببيئة أكثر استدامة، ويسعدنا أن نرى سيارة رياضية متعدّدة الاستخدامات أصيلة قد اختارت الدفع الهجين، وبالنسبة لجوائز سيارة العام للسيدات لعام 2022، يشكّل التزام رانجلر 4XE بالبيئة توجّهاً ذات قيمة حاسمة." 

 

وأضافت غارسيا ، ان السيارة جيب رانجلر 4XE لديها قدرة سير لمسافة 21 ميلاً باستخدام الطاقة الكهربائية حصراً وبدون أي انبعاثات على الإطلاق، مما يجعلها ملائمة للتنقل اليومي باستعمال الدفع الكهربائي بدون القلق بشأن المدى، وهي أيضاً سيارة جيب الأعلى قدرة والأكثر مراعاة للبيئة على الطرقات الوعرة، إذ تتميز بقدرة سير على الطرقات الوعرة بصمت شبه تام، فضلاً على منحها الشعور بالحرية في الهواء الطلق وهي ميزة تتفوّق بها جيب.

 

قال الرئيس التنفيذي لعلامة جيب كريستيان مونييه : "يسعدنا التقدير الذي أبدته لجنة التحكيم في حفل جوائز سيارة العام للتقدّم الذي تحرزه جيب نحو إدماج الدفع الكهربائي في مركباتها في أرجاء العالم، وذلك سعياً منها لتحقيق رؤيتها بعدم إصدار الانبعاثات Zero Emission Freedom، وتشكل جائزة سيارة العام للسيدات شهادة أخرى على أن الدفع الكهربائي يرتقي بالقدرات التي تتميّز بها مركباتنا. 

 

والجدير بالذكر ان لجنة التحكيم في حفل جوائز سيارة العام للسيدات لعام 2022، تتكون من 56 صحافياً متخصصاً في مجال السيارات من 40 دولة منتشرة في خمس قارات ، ويتم تقييم المركبات في حفل جوائز سيارة العام للسيدات لتميزها في فئاتها .

جوائز سيارة العام للسيدات جيب رانجلر 4xe جائزة أفضل سيارة سيارة رياضية

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