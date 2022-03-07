المصرية للتسويق العقاري: يجب وجود رخصة للعاملين في شركات التسويق العقاري

أكد هشام القاضي، نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية للتسويق العقاري، أن مقترحات قانون الوساطة العقارية بعد موافقة مجلس النواب خطوة ايجابية للأمام ولكن مشروع القانون يفتقد بعض الأشياء أولها ضرورة اصدار رخصة لمزاولة المهنة، واجتياز دورات تدريبية للعمل في مجال التسويق العقاري.

وأضاف هشام القاضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، يجب وجود رخصة للعاملين فى شركات التسويق العقاري، والعاملون فى مجال التسويق العقاري يجب أن يخضعوا لدورات تدريبية وتأهيل يمكنهم من العمل في هذه المهنة.

واستكمل نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية للتسويق العقاري: "قطاع التسويق العقاري في السنوات الاخيرة أصبح له اسهام كبير خاصة مع المدن الجديدة التي تنشأ، والمهنة أصبحت مهنة ما لا مهنة له والقانون فكرة ايجابية"، لافتا إلى أن المسوق العقاري ليس متاحا له الاطلاع على جميع الاوراق الخاصة بالمشروعات التي يسوقها.