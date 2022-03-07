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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شركة نمساوية تقدم ترقيات Safari جديدة لسيارات بورشه 944 و 924.. صور

شركة نمساوية تقدم
شركة نمساوية تقدم ترقيات Safari جديدة لسيارات بورشه 944و 924

تعمل بورش حاليًا على تطوير نسخة خاصة لنموذج 911 عالية الركوب مستوحاة من سيارات السباق يقال إنها ستحمل اسم داكار، وإذا كنت لا ترغب في الانتظار أو لا تملك المال، فإن الشركة النمساوية Vagabund تقدم تحويل Safari الوعرة لطرازات بورشه 944 و 924 من 1975 إلى 1991، يبلغ سعر جميع الترقيات هو 9900 يورو.

شركة نمساوية تقدم ترقيات Safari جديدة لسيارات بورشه 944و 924

تتضمن الحزمة رفع السيارات بمقدار 1.575 بوصة (40 ملم)، وإضافة صفائح زنبركية وصدمات خلفية جديدة، حيث يغطي مسحوق Vagabund العجلات الأصلية باللون الأسود أو الذهبي، ويمكن للعملاء اختيار إطارات 205/70 / R15 Maxxis Trepador أو Bridgestone Dueler A / T، حيث يحصل المشتري أيضًا على عجلة احتياطية كاملة الحجم يمكن تركيبها على رف السقف.

شركة نمساوية تقدم ترقيات Safari جديدة لسيارات بورشه 944و 924

يناسب Vegabund  في المقدمة مجموعة من الأضواء باستخدام أربعة مصابيح HELLA Rallye 1000أو Comet 500، اعتمادًا على اختيار العميل، جيث تزين ملصقات الشركة المقاومة للأشعة فوق البنفسجية السطح الخارجي، وهناك أيضاً مجموعة من اللوحات الطينية المطاطية.

شركة نمساوية تقدم ترقيات Safari جديدة لسيارات بورشه 944و 924

تأتي Vegabund Safari من الداخل بناقل حركة قصير، وزر بوق Vegabundعلى عجلة القيادة، وتتوفر بخيارات متعددة مثل اللوح الإنزلاقي من الألومنيوم، وفرملة يدوية هيدروليكية، وإطارات مرصعة، وفرق تفاضلي محدود الانزلاق، وترقية تعليق coilover، وعادم من الفولاذ المقاوم للصدأ.

يقوم Vegabundبهذا العمل في متجره في Grazالنمسا، حيث تقترح الشركة على العملاء المهتمين شحن سيارتهم من أجل تحويل Safari.

شركة نمساوية تقدم ترقيات Safari جديدة لسيارات بورشه 944و 924
Vagabund Safari بورشه سيارات داكار

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