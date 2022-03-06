أفخم 5 سيارات في العالم في عام 2022.. صور

تحتل السيارات الفارهة مكانة كبيرة عالمياً حيث يحلم الجميع باقتناء واحده منها نظراً لمواصفاتها الفاخرة التي تمثل الأفضل على الإطلاق في عالم السيارات، كما تتوفر بأعداد محدودة ونادرة جداً قد تصل في بعض الأحيان الى نسخة واحدة فقط وقد تكون هذه لسيارات ليست الأسرع او الأقوى لكنها بالتأكيد هي الأغلى.

في التقرير التالي نستعرض قائمة مكونة من 5 سيارات لا توجد سيارة منها يمكنك شراؤها بأقل من ستة أرقام، وقد يكلفك واحد أو اثنان سبعة أرقام.

افخم 5 سيارات في العالم في عام 2022

1. رولز رويس فانتوم

استبدلت Rolls-Royce أروع وأكبر وسيلة نقل فاخرة في عام 2017 وتم الترحيب بها بعد ذلك بوقت قصير من اختبار الطريق من فئة الخمس نجوم، وسيحبها المالكون على الأقل بنفس القدر بسبب المكانة الباهظة للثروة والاحساس الذي يمنحه الشعور الذي لا مثيل له بالمناسبة التي تستمتع بها عند السفر في واحدة.

الإحساس بالدقة والوزن المثالي لعجلة القيادة ذات الحواف الكبيرة في السيارة لافت للنظر، وكذلك السهولة التي يمكنك من خلالها وضع مثل هذه السيارة الضخمة على الطريق، بالإضافة للصقل والمرونة الفائقة لمحركها V12 وتقدمية دواسة الخانق عند التدرج، وعلى الرغم من أنها أغنية حب تزن ما يقرب من ثلاثة أطنان لعزل رائع، فإن هذه السيارة سوف تتسارع من 0 الى 100 ميل في الساعة ومن 30 الى 70 ميل في الساعة عبر التروس أسرع من فورد فوكس RSالسابقة، حيث تكامل هندستها هو ببساطة لالتقاط الأنفاس.

افخم 5 سيارات في العالم في عام 2022

2. رولز رويس جوست

كان Ghost خطًا في الرمال بالنسبة لشركة Rolls-Royce عندما ظهر في عام 2009: بداية تحول نقل حجم الإنتاج السنوي للشركة من مئات إلى عدة آلاف من السيارات سنويًا، والآن في جيلها الثاني، تطور بديل فانتوم بشكل كبير، حيث تم تكييف الأسس الميكانيكية لـ Ghost من تلك الخاصة بسيارة BMW الفئة السابعة، فهي تشترك الآن في نفس منصة "الهندسة المعمارية الفاخرة" مثل Cullinan و Phantom، وهناك أيضًا ابتكارات مثل مخمدات Rolls-Royce الجماعية للتعليق الأمامي، وقضيب نشط مضاد للانقلاب للمحور الخلفي، وكلاهما يساعد على جعل جودة الركوب أقرب من أي وقت مضى إلى تلك الموجودة في Phantom.

في حين أن Phantom هي سيارة يتم قيادتها إلى حد كبير، فقد تم تصميم Ghost لتكون سيارة للسائق ذي الكعب العالي، ويعكس طابعها الديناميكي ذلك، حيث توفر ركوب أكثر رشاقة وخفة اكثر من فانتوم (جزئيًا بفضل أبعادها الأكثر إحكاما)، فهي تفسح المجال بشكل أكبر لقيادة السيارات اليومية على طرق المملكة المتحدة المزدحمة بالمرور مقارنة بشقيقها الأكبر، ومن حيث المساحة الداخلية والأجواء الفخمة وجودة المواد المطلقة، فإن السيارة تقع فقط في أصغر الدرجات أسفل شقيقها الأكبر، حيث تتبنى نهج رولز رويس الجديد في التصميم "ما بعد البذخ" من الداخل والخارج إنها قلعة كلاسيكية جديدة تسير على عجلات.

افخم 5 سيارات في العالم في عام 2022

3. بنتلي فلاينج سبير

بدأت سيارة ليموزين بنتلي "كونتيننتال" ذات الأبواب الأربعة حياتها الحديثة باسم كونتيننتال فلاينج سبير في عام 2006، وأسقطت اسمها الولي الذي ربطها بسيارة كرو الحالية ذات البابين مع أكبر إصلاح لطرازها حتى الآن في عام 2014.

لكن Flying Spur هي الآن في جيلها الثالث وهو شيء ليس من الصعب اكتشافه من التصميم الأكثر فخرًا والأكثر قوة، والذي يقترض بشكل كبير من أحدث طراز كونتيننتال جي تي كوبيه وأكثرها جاذبية، كما تستفيد صالون Crewe 'junior بشكل كبير من منصة جديدة، تم تطويرها بالاشتراك مع بورشه وتستخدم توجيهًا رباعيًا وقضبانًا نشطة مانعة للانقلاب، كما أنه يعزل المقصورة الفخمة بشكل أفضل عن الطريق، ويوفر الأساس لديناميكيات القيادة الجيدة حقًا، وتم تحسين القبضة والتوازن والتوجيه بشكل ملحوظ.

تعتمد بنتلي فلاينج سبير على محرك W12سعة 6.0 لتر مزدوج التوربو ينتج قوة تصل الى 626 حصانًا بالإضافة إلى عزم الدوران الذي لا نهاية له ويطلق السيارة إلى 62 ميلاً في الساعة في أقل من أربع ثوانٍ وبسرعة قصوى تزيد عن 200 ميل في الساعة، كما يتم تقديم إصدارات من Spur مزودة بمحرك V8 ذو 8 أسطوانات أخف وزنا وأكثر حرية مع محرك Flying Sur الهجين بست أسطوانات.

افخم 5 سيارات في العالم في عام 2022

4. مرسيدس Maybach S-Class

أغنى سيارة وأكثرها خصوصية في مجموعة سيارات الليموزين الأكثر احترامًا وإعجابًا في العالم، وتعتبر مرسيدس مايباخ الفئة S حاملة المعايير الحديثة لعلامة دايملر مايباخ الفائقة الفخامة.

يمكنك القول إنها كانت على الأقل من الفئة Sمثل مايباخ وهذا نتيجة لقرار دايملر الاستراتيجي، المتخذ منذ بضع سنوات لتوسيع مدى وصول علامة مايباخ من خلال إنشاء "هالو" مايباخ موديلات عبر بعض نطاقات سيارات الركاب العادية من مرسيدس.

يأتي طراز مرسيدس S650 S-Class الرائد بقوة 603 حصانًا بشاحن توربيني مزدوج V12، ويبلغ طولها 18 سم أطول حتى من نسخة قاعدة العجلات الطويلة للفئة Sالقياسية، ويمكن ضمان توفر مساحة كبيرة حتى للركاب الأطول أرجلًا.

افخم 5 سيارات في العالم في عام 2022

5. بنتلي بينتايجا

مرت بنتايجا بمرور حافل من خلال عملية تقييم اختبار الطريق أوتوكار، نظراً لكونها أول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات فائقة الدفع تزيد قيمتها عن 100.000 جنيه إسترليني يتم طرحها في السوق في عام 2016، فقد صنفت أولاً بدرجة عالية، بالإضافة لإعتمادها على محرك W12، ثم صنفت أعلى عندما قدمت بنتلي سيارة أودي وتم الحصول على محرك ديزل V8سعة 4.0 لتر بقوة 429 حصانًا بشاحن توربيني في عام 2017، والذي حقق نفس القدر من عزم الدوران مثل محرك البنزين ذي الاثني عشر أسطوانة.

في عام 2018 أزالت بنتلي سيارة بنتايجا ديزل من البيع في أوروبا، ومع ذلك أزيلت عن الأنظار ما اعتبرناه النسخة النهائية للسيارة، حيث عزز طراز V8الذي يعمل بالبنزين نطاق الطراز في نفس العام، في حين وصل الهجين الإضافي في عام 2019، وأخيراً الطاز الجديد المحدث الذي يأتي بقوة 626 حصاناً، بسعر 182 ألف جنيه إسترليني.