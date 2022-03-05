فيراري Daytona SP3 تتألق على الطريق رغم التمويه.. فيديو

لفتت فيراري انظار العالم عندما كشفت عن دايتونا SP3 في نوفمبر 2021 بفضل تصميمها المستوحى من الماضي، كما انها تعتبر العضو الثالث في مجموعة Icona الحصرية، حيث انضمت إلى Monza SP1 و SP2 الذي تم الكشف عنهم في عام 2018.

فيراري Daytona SP3 تتألق على الطريق رغم التمويه

يعيد Daytona SP3 تفسير تصميمات فيراري الكلاسيكية للعصر الحديث، مستمدة التأثيرات من 330 P3 / 4و 350 Can-Am و 512 S وسيارات سباق فيراري الأخرى لكن شركة صناعة السيارات لم تقدم أي معلومات حول إنتاجها المحدود والتسعير وجدول التسليم الخاص بها.

تم رصد نموذج أولي لـ Daytona SP3 من خلال فيديو حماسي قصير نشرتة قناة Varryx على YouTube، على الرغم من أنه يكفي لنا أن نتأمل السيارة الخارقة التي يتم قيادتها على الطرق العامة.

فيراري Daytona SP3 تتألق على الطريق رغم التمويه

ومن المثير للاهتمام أن النموذج الأولي الذي تم رصده بينما كان يرتدي التمويه على جسمه الذي تم كشف النقاب عنه بالفعل عندما تم الكشف عنه، ولكن يبقى السؤال هل تقوم فيراري بإجراء أي تغييرات عليها قبل الإنتاج؟ لسنا متأكدين، ولكن ما نعرفه هو أن Daytona SP3 لا يزال يبدو مميزًا بشكل مثير للدهشة حتى مع عناصر التصميم الغامضة والجسم الديناميكي الهوائي، وتجدر الإشارة إلى أن هذه السيارة توصف بأنها أكثر طرازات فيراري كفاءة من حيث الديناميكية الهوائية على الإطلاق.

فيراري Daytona SP3 تتألق على الطريق رغم التمويه

تأتي Daytona SP3 بمحرك V12 بسعة 6.5 لتر تم استعارته من سيارة 812 Competizione وتم تعديله لهذا الطراز، وتشمل بعض التغييرات التي استخدمتها فيراري تقليل وزن المحرك والقصور الذاتي، واستخدام قضبان التوصيل المصنوعة من التيتانيوم، ودبابيس مكبس جديدة مع معالجة كربونية تشبه الماس، وعمود مرفقي أخف وزناً ومتوازن.

فيراري Daytona SP3 تتألق على الطريق رغم التمويه

ينتج المحرك الآن 828 حصاناً (617 كيلو وات) وعزم دوران يبلغ 514 رطلاً (697 نيوتن متر)، مما يجعله أقوى محرك صنعته فيراري على الإطلاق، مع خط أحمر يبلغ 9500 دورة في الدقيقة، يمكنها أن تتسارع من وضع الثبات حتى 62 ميلاً في الساعة (100 كيلومتر في الساعة) خلال 2.86 ثانية.