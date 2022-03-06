محمود حافظ يوضح أقرب المشاهد لقلبه من مسلسل الاختيار ..فيديو

قال الفنان محمود حافظ ، انه أثناء مشاركته في مسلسل الاختيار قام بتمثيل مشهد كان قريبا إلي قلبة ، مؤكدا أن مسلسل الاختيار تم تصويرة بناء علي 4 عناصر منهم منسي الجيش وعوضي الجانب الأخر وإسلام حافظ كان الثورجي وانا كنت أمثل الشعب بفطرته وطبيعته .

وأضاف محمود حافظ خلال لقائه في برنامج" واحد من الناس " المذاع علي قناه " الحياه " ، إن الإخوان قاموا بالعب بعقول الجميع وقاموا بالمتاجرة بالدين وكنت أقول هذه الجمل وانا مقتنع بها في المسلسل تماما أثناء المشهد .

واوضح محمود حافظ ، إن هناك مشهد كان بيني وبين إسلام حافظ حاول فيه إسلام جري إلي الانضمام إلي الجماعة من خلال إغرائنا بأنهم سيحققون لنا كل ما نريد ولكن انضم معهم إلي معسكر رابعة .